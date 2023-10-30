12 ilde Narkogüç operasyonu 55 zehir tacir tutuklandı

İçişler Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır, Aydın, Antalya, Kütahya, Bitlis, Mersin, İstanbul, Elazığ, Nevşehir, Kütahya, Erzurum ve Gaziantep olmak üzere 12 ilde zehir tacirleri ve sokak satıcılarına yönelik Narkogüç operasyonu gerçekleştirdi.

ZEHİR TACİRİ 55 TUTUKLU

Güvenlik birimlerinin düzenlediği operasyonlarda 158 şüpheli gözaltına alındı. Bunlarda 55'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlar kapsamında; 6 ton 59 kilo esrar, 523 bin kök kenevir, 358 bin kök skunk, 202 kilo 500 gram skunk, 2 kilogram kenevir tohumu, 1 kilogram eroin, 500 gram bonzai, 385 gram kokain, 7 kilogram metamfetamin ve 31 bin 232 uyuşturcu hap ele geçirildi.

"GENÇLERİMİZİ ZEHİRLEMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlememelerine izin vermeyeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.