15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 100’üncü yıl etkinlikleri göz kamaştırdı

Özel programda köprünün raylı sistem kısmına asılan bayrakların altından 100 atlet, maraton koşarken, karayolu kısmında ise bisiklet yarışında 100 bisikletli sporcu, Cumhuriyet için yarıştı. Seyhan nehrinde ise, kano yarışları ise ayrı bir renk kattı.

Seyhan nehrinin köprü altındaki kısmında sporcuların 'kano kortej geçişi' sırasında '100. Yıl temalı gösteri büyük beğeni kazandı.

Özel sporcuların da katıldığı yarışmalar, atletizmde 6, bisiklette 4 olmak üzere toplam 10 kategoride kadın ve erkek sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Yarışların bitiminde dereceye giren sporculara Adana eski Valisi Naci Parmaksız ile Gençlik Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ödüllerini verdi.