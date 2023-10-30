Bakan Uraloğlu, 10 GB internet desteği için tarih verdi: Önümüzdeki günlerde tanımlanacak

Üniversite öğrencilerine yönelik Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Üniversiteler Arası Fikir Yarışması Tanıtım Toplantısı'na katılan Uraloğlu, yarışmanın başlangıcını yaptıklarını belirterek, Cumhuriyet'in 100. yılını coşkuyla, mutlulukla, kıvançla, onurla, şerefle hep beraber kutladıklarını ifade etti.

Türkiye'nin katettiği mesafenin çok ileri olduğuna işaret eden Uraloğlu, "Uzaya toplamda 10-11 tane uydu göndermişiz. 5 tanesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz gönderdik. Türk mühendislerin ürettiği 6A uydumuzu da önümüzdeki aylarda teslim alacağız. Haziran 2024'te de uzaya fırlatacağız. Uzay vatana da bu anlamda sahip çıkacağız." diye konuştu.

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vadettiği 10 GB'lık internet projesine değinerek, "Bu projeyi Gençlik ve Spor Bakanlığımız birinci derecede yürütüyor. Önümüzdeki günlerde e-Devlet üzerinden hatlarınıza tanımlamış olacağız. Sizlerin de gerekli müracaatını isteyeceğiz." ifadesini kullandı.