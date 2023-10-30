‘Cumhuriyet emin ellerde’

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkânı, Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yıl dönümünde Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan'ın Anıtkabir ziyareti sırasında öğrenciler ellerinde Türk bayrakları ile Erdoğan'ı selamladı. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: "Tarihimizin bu önemli dönüm noktasında zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, gözlerini kırpmadan şehadete koşan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Her bir anı ülkemize ve milletimize hizmetle geçen 21 yıllık iktidarlarımız döneminde emanetinize hakkıyla sahip çıkmaya çalıştık. Türkiye'yi tarihinin en büyük yatırım hamleleriyle buluşturmuş bir yönetim olarak, ittifak ortaklarımız ve milletimizle birlikte Cumhuriyetimizin ikinci asrını 'Türkiye Yüzyılı' ile taçlandırmakta kararlıyız. Cumhuriyetimiz hiç olmadığı kadar güvendedir, emin ve ehil ellerdedir." hayata geçireceğiz."