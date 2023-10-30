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Giriş Tarihi: 30.10.2023 22:02

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomatik temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Fidan, Estonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Mihkelson, Letonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Kols ve Litvanya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Pavilionis'i kabul etti.

AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomatik temaslarda bulundu

Bakanlığın X sosyal medya hesabından, Fidan'ın diplomatik temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Estonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Marko Mihkelson, Letonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Rihards Kols ve Litvanya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Zygimantas Pavilionis'i Ankara'da kabul ettiği belirtildi.

Ayrıca diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir ile telefonda görüştü. Görüşmede, Filistin meselesi ele alındı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomatik temaslarda bulundu
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