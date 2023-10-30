Donanmanın tarihi resmi geçidi

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla Türk donanması, İstanbul Boğazı'nda 100 gemi ile tarihinin en büyük resmigeçidini gerçekleştirdi. Savaş uçakları ve helikopterlerin de eşlik ettiği törende bahriyeliler, geçişi Vahdettin Köşkü'nden izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "çimariva" ile selamladı."Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun TCG Anadolu'dan sevk ve komuta ettiği Boğaz geçişine, 21'i amiral olmak üzere bin 217 subay, 3 bin 826 astsubay, 2 bin 853 uzman erbaş ve er ile toplam 7 bin 896 personel katıldı. Bu sırada Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 101 pare top atışı yapıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, donanmanın geçişi sırasında sosyal medyadan yaptığı fotoğraflı paylaşımda "Şanla, şerefle, sevinçle" ifadesi kullandı.Donanmanın geçişi öncesinde Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, İstanbul Boğazı semalarında gösteri uçuşu yaptı.Bu muhteşem görüntüleri ellerinde Türk bayraklarıyla izleyen vatandaşlar büyük coşku yaşadı.