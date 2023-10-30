Fuat Oktay, Adana’da iş dünyası temsilcileriyle buluştu

ATO hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı, ATO Başkanı Yücel Bayram, Meclis Başkanı İsmail Acı, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütcü ile oda ve borsaların yönetim kurulu üyeleri katıldı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay Türkiye Yüzyılı çerçevesinde Adana'da yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi alırken, iş dünyası temsilcileri ile kentin ticaret hacminin artırılması noktasında da istişarelerde bulundu.

Toplantıda Fuat Oktay'a, Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi, Yumurtalık Serbest Bölgesi, Kimya Vadisi, ovada basınçlı sulama, Yüreğir Çevre Otoyolu, enerji üreticilerinin yatırım alanı ve maliyet sorunlarının çözümü, sanayi yatırımları için arsa üretimi, kıdem tazminatı sorunu, tekstil ve ayakkabı sektörlerindeki sıkıntılar, sanayi sitelerinin sorunları gibi Adana'nın bazı sorunları ve beklentileri aktarıldı.

ATO Başkanı Yücel Bayram da, Adana'nın sahip olduğu yüksek potansiyelin ülke ekonomisine ciddi bir ivme kazandıracak güçte olduğunu belirtti. Türkiye'nin sanayileşen ilk kentlerinden biri olan Adana'nın gerek verimli arazileri ile tarım kenti, gerek gelişmiş sanayisi ile ihracat ve üretim kenti, gerekse de bulunduğu konum itibariyle Ortadoğu ve Avrupa'yı birbirine bağlayan köprü kenti niteliğinde olduğunu belirten Başkan Bayram, Adana'nın ticaretinin ve ihracatının artırılması konularındaki görüşlerini de paylaştı.