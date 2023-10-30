Hiçbir emperyalist güç önümüze geçemeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde Cumhuriyet'in ilanının 100. yılı dolayısıyla yapacağı konuşma için kürsüye saat 19.23'te geldi. Eşi Emine Erdoğan'ın eşlik ettiği Erdoğan, konuşmasında önemli mesajlar verdi:29 Ekim 1923 yılında ilan ettiğimiz Cumhuriyetimiz bugün (dün) ilk asrını tamamlayıp adına Türkiye Yüzyılı dediğimiz ikinci asrına yelken açıyor. Şanla, şerefle, sevinçle kutladığımız Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünün ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle bin yıldır mübarek vatan topraklarının müdafaası için toprağa düşen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Cumhuriyetimizin banisi, Kurtuluş Savaşımızın muzaffer komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm gazilerimizi, meclisimizin ve ordumuzun tüm kahraman mensuplarını şükranla yad ediyorum.100'üncü yaşına ulaşan Türkiye Cumhuriyeti, kökleri derinlerde ulu bir çınar misali ihtişamıyla gözleri kamaştırmaya devam ediyor. Binlerce yıllık devlet geleneğimizin yeni bir halkası olan Cumhuriyetimiz, bu topraklarda kurduğumuz ilk değil, en son devletimizdir. Milletimizin şanlı tarihinde dünyaya yön vermiş, insanlığa istikamet çizmiş, medeniyetlere öncülük etmiş pek çok devletimiz vardır.Asya'dan Avrupa'ya uzanan, Anadolu'da önce Selçuklu'yla sonra Osmanlı'yla üç kıta 7 iklimde iz bırakan serencamımızın kilometre taşlarını Cumhurbaşkanlığı forsumuzdaki 16 yıldızda görüyoruz. Hepsi, maziden atiye kurduğumuz köprünün birer kemeri mesafesindeki bu devletlerimiz Cumhuriyetimizin öncüsü ve müjdecisidir. Cumhuriyet, bu kutlu yolculukta bir kopuş veya kesinti değil, tam tersine yeni bir filiz vermedir.Türkiye Cumhuriyeti köksüz, tarihsiz ve nevzuhur bir devlet değildir. Hiçbir zaman da olmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti binlerce yıldır elden ele, gönülden gönüle ve nesilden nesile aktarılan muazzez bir hazinedir. Reddi miras yapmıyor, şanlı mazimizin her safhasını bağrımıza basıyoruz.Cumhuriyetin kuruluş gayesi bizzat banisinin ifadesiyle kimsesizlerin kimsesi olmaktır. Cumhuriyet bu vasfını tam manasıyla bizim dönemimizde kazanmıştır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti tıpkı Gazi'nin arzu ettiği biçimde bölgesinde ve dünyada kimsesizlerin kimsesi olan bir ülkedir. Balkanlardan Kafkasya'ya, Asya'dan Afrika'ya, Türkistan'dan Filistin'e kadar nerede gözü yaşlı bir mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahibi varsa yardımına koşan, elinden tutup kaldıran, derdine derman olan Türkiye'dir. Bu millettir. Bu tavrımızı daha önce Kore'de, Kıbrıs'ta, Irak, Suriye, Libya, Yemen'de ve son olarak da Karabağ'da gösterdik. Bugün de aynı dirayetli duruşu Gazi'nin 'Kimse el süremez' dediği Filistin ve Gazze için sergiliyor, Gazze halkına yardım etmeye çalışıyoruz.Tarih şuuru olmayan, Gazi Mustafa Kemal'in mücadelesini bilmeyen, Cumhuriyetin niçin kurulduğunu anlamayan birileri farklı niyetler arasa da biz dün (önceki gün) sadece Filistin'le dayanışmamızı göstermekle kalmadık. Bu mitingle gönül coğrafyamızın tamamına teşmil ettiğimiz istiklalimizi ve istikbalimizi koruma kararlılığımızı bir kez daha tüm dünyaya duyurduk. Atatürk Havalimanı'ndaki o muhteşem birliktelikle Cumhuriyetimizin 100. yılında Gazi Mustafa Kemal'in ruhunu da şad ettik.Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutladığımız bu tarihi günde bir kez daha tüm dünyaya Vahdettin Köşkü'nden ilan ediyoruz: Türkiye Cumhuriyeti'nin mesut, muvaffak ve muzaffer olmasının önüne hiçbir emperyalist güç geçemeyecektir. Yeter ki biz bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya, kardeş olmaya, hep birlikte Türkiye olmaya devam edelim. Yeter ki biz tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyerek ifade ettiğimiz duruşumuzdan taviz vermeyelim.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle İletişim Başkanlığı'nca 2023 drone ve havai fişeklerle muhteşem bir gösteri gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın 'Türkiye Yüzyılı' yazılı butona basarak başlattıkları gösteride, Türkiye'nin haritası ortaya çıkarken ortasında bir ay-yıldız belirdi. Ardından cumhuriyetin savunucusu, barışın anahtarı ve bayrağımızdaki kırmızıyı sembolize eden şehit kanlarıyla kurtarılmış vatanımızı sembolize eden atın üzerinde şahlanan bir Türk askeri görüldü. Gösteriler İstanbul Boğazı'nın iki yakasına akın eden vatandaşlarca coşkuyla izlendi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhuriyetin 100'ncü yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda şunları kaydetti: "Hepimiz için benzersiz bir gurur ve mutluluk vesilesi olan bugün, vatan sevdalısı bir milletin dirilişinin de yıl dönümü.Gelecek nesillerimizin bu kahramanlık ruhunu, birlik ve beraberlik içinde koruyarak, Türkiye Yüzyılı hedefleriyle yaşatacağına yürekten inanıyorum." ANKARA