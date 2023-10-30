Mansur Yavaş’ın izinsiz taş ocağına Kaymakamlık dur dedi

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, geçtiğimiz günlerde Çubuk'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında bir vatandaşın şikâyeti üzerine Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı Kutuören Köyüne ait Mera arazisine ABB tarafından izinsiz yapılan Taş Ocağı'nı incelemesi talimatı verilmişti. Talimatın ardından Mera arazisini incelemeye giden Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş ve beraberindeki heyet yaşanan skandalı belgeleyip İlçe Tarım Müdürlüğü'ne şikâyetlerini iletti.







Söz konusu şikâyetin ardından Çubuk Kaymakamlığı PORTAŞ tarafından yapılan 'Tecavüzün Men'ine uyuşmazlığa konu yerin mera olmasından dolayı Çubuk Belediye Başkanlığı'na "Teslimi", aynı yere ikinci tecavüz vaki olduğu takdirde tarafların 3091 sayılı kanunun 15'nci maddesi gereğince cezalandırılacaklarının tebliğine" ifadeleri ile köy halkının lehine karar verirken, Özcan hukuksuzca hareket eden ve Ankaralıları perişan eden Yavaş'a tepki gösterdi.





CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, ABB iştiraki olan PORTAŞ üzerinden Çubuk'un Kutuören Köyüne ait olan ve çivi dahi çakılması yasak olan Mera arazisine ruhsatsız ve izinsiz yaptığı Taş Ocağı'na ilişkin AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan tepki gösterdi.





"İNSANLARIN MERA ARAZİSİNE TECAVÜZ EDECEK KADAR VİCDANSIZLAR"



AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Mansur Yavaş göreve geldiği günden beri birçok hukuksuzluğa imza atmıştır. Şeffaflık ilkesi ile hareket edeceğiz demiştir ancak ihalelerin büyük çoğunluğunu adrese teslim gerçekleştirmiştir. Ankaralıları yapmadığı hizmetlerle perişan etmiştir. Atadığı bürokratları kendi personellerine hakaretler edip, onları darp edecek kadar kanun tanımaz olmuşlardır. Burası dağ başı mı? Vatandaşa hizmet etmek için mi göreve geldiler yoksa Ali kıran baş kesen olmak için mi geldiler belli değil. İnsanların mera arazisine tecavüz edecek kadar vicdansızlaştılar.







Çubuk'un Kutuören Köyü'ne ait mera arazisine köy halkının izni olmamasına rağmen, herhangi bir ruhsatları olmamasına rağmen Taş Ocağı kurup yol açmak gelinen içler acısı durumun boyutunu gözler önüne sermiştir. Yavaş ve ekibinin ne Ankaralılara ne kanunlara ne de hukuka saygısı yoktur. Göreve geldiğinde köylüleri destekleyeceğini söyleyen Yavaş, Kutuören köylülerinin hayvancılığını bitirdi. İnsanların evlerine yıllardır su getiremeyen Yavaş, Kutuörenli vatandaşları taşıma suyla kandırmaya çalışıyor. Tarım arazilerinden alınan ürünlerini mahvetti. İnsanların huzurunu kaçırdı. Ne yazık ki CHP demek tecavüz demek. Vatandaşımızın şikayeti üzerine yaptığımız incelemeler doğrultusunda yaşanan skandalı gerekli mercilere ilettik ve çok şükür Çubuk Kaymakamlığı'mız köy halkı lehinde karar verdi. Eğer sen devlet yokmuş gibi davranırsan devlet kendini bir şekilde hatırlatır." dedi.





ÇUBUK KAYMAKAMLIĞI KÖY HALKINI LEHİNE KARAR VERDİ



AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın Çubuk İlçesine gerçekleştirdiği ziyaret esnasında bir vatandaşın Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş tarafından Çubuk'un Kutuören Köyüne ait mera arazisine izinsiz Taş Ocağı yaptığını ve yol açtığını söylemesinin ardından söz konusu şikâyet üzerine Özcan'ın talimatı doğrultusunda Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve beraberindeki heyet bölgede inceleme gerçekleştirmişti.







Yapılan incelemenin ardından Çubuk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından verilen şikâyet dilekçesi ile ABB iştiraki olan PORTAŞ tarafından izinsiz kurulan Taş Ocağı'na ilişkin Çubuk Kaymakamlığı dikkat çeken bir karar verdi. Verilen kararda "PORTAŞ tarafından yapılan 'Tecavüzün Men'ine uyuşmazlığa konu yerin mera olmasından dolayı Çubuk Belediye Başkanlığı'na "Teslimi", aynı yere ikinci tecavüz vaki olduğu takdirde tarafların 3091 sayılı kanunun 15'nci maddesi gereğince cezalandırılacaklarının tebliğine" ifadeleri kullanıldı.



CHP’li Mansur Yavaş’tan görülmemiş skandal! Çivi çakmanın yasak olduğu meraya taş ocağı yaptı!