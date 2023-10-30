Şırnak’ta FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 23 – 29 Ekim 2023 tarihleri arasında Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde FETÖ/PDY - PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün Eylem ve Faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve Bilgilendirme ve Önleyici Faaliyetlere yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda; toplam 12 şüpheli gözaltına alınmış olup, 6 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılmış, 2 şüpheli Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakılmış, 1 şüpheli ilgili il ve birimine teslim edilmiş, 3 Şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.