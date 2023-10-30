SON DAKİKA! Can Atalay dosyası Yargıtay’a gönderildi

Gezi davası sanıklarından Can Atalay mahkum olduktan sonra dosya Yargıtay aşamasındayken TİP'ten milletvekili seçilmişti. Aynı zamanda avukat olan Atalay'ın yargılamanın durması ve tahliye talebinin Yargıtayca reddedilmesi üzerine AYM'ye başvuru yapılmıştı.

AYM de başvuruyu kabul ederek oy çokluğuyla 25 Ekim'de Can Atalay'ın "seçilme hakkı" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiğine hükmetmişti.

AYM'nin kısa kararı Gezi davasına bakan ve hükmü veren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

MAHKEME HEYETİNDEN YENİ KARAR

Can Atalay'ın avukatları tahliye başvurusu yaparken Mahkeme heyeti bugün kararını verdi.

Mahkeme, dosyada karar verme yetkisinin Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde olduğunu belirtrek dosyayı bu daireye gönderdi. Dosya hakkındaki talepleri Yargıtay 3. Ceza Dairesi değerlendirecek ve bu daire yeni bir değerlendirme yapacak.