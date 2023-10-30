Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MSB duyurdu! 6 terörist etkisiz
Giriş Tarihi: 30.10.2023 14:19

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 6 terörist etkisiz

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirilidiğini açıkladı.

DHA
SON DAKİKA | MSB duyurdu! 6 terörist etkisiz

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 6 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar…

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SON DAKİKA | MSB duyurdu! 6 terörist etkisiz
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