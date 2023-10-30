Yarbay Emre Mert son uçuşunu yapmıştı: Başarılı pilota yeni görev!

Cumhuriyet'in 100. Yılı kutlamaları kapsamında Gök Vatan'ın cesur kartalları SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, İstanbul Boğazı'nda imkansızı başararak nefes kesen gösteriler gerçekleştirdi. Eşi benzeri olmayan muhteşem gösteri nefes kesti. Milli Savunma Bakanlığı tarafından, uçakların kokpit içerisine yerleştirilen kameralarca kaydedilen görüntüler de yayınlandı. Görüntülerde SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları pilotlarının uçuş esnasında yaptığı manevraların farklı açıdan kayda alındığı anlar görüldü.

SOLOTÜRK İLE SON UÇUŞUNU 100. YIL'DA YAPTI

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri timi SOLOTÜRK'teki görev süresi sona eren Pilot Yarbay Emre Mert ise Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kapsamında Ankara ve İstanbul semalarında gösteri uçuşları yaptı. Anıtkabir ve İstanbul Boğazı semalarında gösteri uçuşları yapan Mert, Türk donanma tarihinin en büyük resmigeçidi öncesinde gerçekleştirdiği görev esnasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçti.

Pilot Yarbay Mert, SOLOTÜRK'teki son gösteri uçuşunda ayrıca, "SOLOTÜRK kalkışı", "SOLOTÜRK tonosu", "kobra manevrası", "ters tırmanış" ve "reverans" gibi manevralarını da kullandı.

F-16 FİLOSUNDA GÖREVİNE DEVAM EDECEK

Yarbay Emre Mert, 2019 yılında SOLOTÜRK'te göreve başlamıştı. SOLOTÜRK ile birçok gösteriye imza atan başarılı F-16 pilotu 4 yıllık görevinin ardından daha önce görev yaptığı Konya 3. Ana Jet Üssü'ndeki F-16 filosu olan "Hançer" filoda görevine devam edeceği öğrenildi. SOLOTÜRK'ü bundan sonra ise Pilot Binbaşı Murat Bakıcı uçuracak.