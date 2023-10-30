TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Milletimizin öncülüğünde yeni bir dünya kurulacaktır

Kurtulmuş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis/ Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde düzenlenen törende konuştu."Türk'ün ateşle imtihanından geçerek geldi bu Meclis" diyen Kurtulmuş, "Biz Türk milleti olarak bir kere daha yüksek sesle ilan ediyoruz ki emperyalistler ya da yeni emperyalistler hangi oyunu oynarlarsa oynasınlar, mutlaka milletimizin öncülüğünde yeni bir dünya kurulacak ve dünyada hakkın, adaletin egemen olduğu bir düzene geçilecek. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılı Allah'ın izni, sizin gayretiniz, milletimizin çabasıyla sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı olacak" ifadesini kullandı.Dün Osmanlı cihan devletini parçalayabilmek adına birleşen tüm şer güçlerin bugün de Orta Doğu'yu kan gölüne çevirmekle meşgul olduklarını söyleyen Kurtulmuş, "Tüm dünyanın gözleri önünde acımasızca katledilen ve soykırıma tabi tutulan Gazzeliler ve Filistin halkı geçen yüzyılda cumhuriyetimize giden tüm savaşlarda dedelerimizle birlikte toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi yatmaktadırlar" açıklamasını yaptı.