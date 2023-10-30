Tunç Soyer’in deprem manipülasyonuna yanıt: Elinde bir heykel bir de facia var

Soyer'e yanıt AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Saygılı. hükümetin; rezerv alanda 3 bin 657 adet konut 68 adet ticari bağımsız bölüm, proje alanında bin 395 adet konut, 189 adet ticari bağımsız bölüm yaptığını hatırlatarak: "Ellerinde bir heykel, bir de 'Örnekköy faciası' var!'' dedi.

SAYGILI TEPKİ GÖSTERDİ

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in depremin yıl döneminde hükümete yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Sosyal medya hesabından Soyer'e yanıt veren Saygılı: "Her işlerinde olduğu gibi; 'DEPREM' hezimetlerine de aynı kılıf! Sorumluluğu üstlerinden atmakta üstlerine yok! İzmir'in canı yanalı 3 yıl oldu; ellerinde bir heykel, bir de 'Örnekköy faciası' var!