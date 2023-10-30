Tunç Soyer’in deprem manipülasyonuna yanıt: Elinde bir heykel bir de facia var

30 Ekim 2020'de meydana gelen İzmir depreminde 117 vatandaşımız hayatını kaybederken binlerce vatandaşımız da evi ağır hasarlı olduğu gerekçesi yıkıldığı için evsiz kaldı.
Hükümet, İzmir'de deprem yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber edip bir kısmı Bayraklı da diğer kısmı da şehir hastanesinin üst kısmındaki rezerv alanda olmak üzere 5 bin 60 konut inşa etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise aradan geçen 3 yıllık süreçte bir tane bile deprem konutu inşa etmedi. Deprem sonrası 500 bin liraya inşa ettirdiği deprem anıtını açmaktan başkan hiçbir çalışma yapmayan Soyer dün 6,9'luk depremin 3'ncü yılında düzenlenen anma töreninde İzmir Büyükşehir'in birinci önceliğinin dirençli bir kent yaratmak olduğunu öne sürüp: "Başka bir önceliğimiz yok. Ey yukardakiler... Duyun sesimizi. Bizi cezalandırmak için bu halkı cezalandırmayın. Anlayan anlamıştır." İfadelerine yer verdi.
Soyer'e yanıt AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Saygılı. hükümetin; rezerv alanda 3 bin 657 adet konut 68 adet ticari bağımsız bölüm, proje alanında bin 395 adet konut, 189 adet ticari bağımsız bölüm yaptığını hatırlatarak: "Ellerinde bir heykel, bir de 'Örnekköy faciası' var!'' dedi.
SAYGILI TEPKİ GÖSTERDİ
AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in depremin yıl döneminde hükümete yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Sosyal medya hesabından Soyer'e yanıt veren Saygılı: "Her işlerinde olduğu gibi; 'DEPREM' hezimetlerine de aynı kılıf! Sorumluluğu üstlerinden atmakta üstlerine yok! İzmir'in canı yanalı 3 yıl oldu; ellerinde bir heykel, bir de 'Örnekköy faciası' var!
"BİR TÜR MİNAREYİ ÇALMA HİKAYESİ"
Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer; İzmir depreminin 3. yıl dönümünde ayıplarını örtmenin yolunu yine hükümete yüklenmekte bulmuş. Bir tür, minareyi çalan hikayesi… Ama kılıf, hep aynı kılıf! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın iki yıl önce 7 ayrı projeyle hayata geçirdiği deprem konutlarını yok sayarak; 30 Ekim 2020'den bu yana 3 bin 657 adet konut 68 adet ticari bağımsız bölüm teslim eden merkezi idareye suç atmanın ilk izahı: Acizlik! Yıkımın olduğu bölgedeki proje alanında bin 395 adet konut, 189 adet ticari bağımsız bölümü kısa süre içinde hayata geçiren merkezi idareyi suçlamanın bir diğer izahı: Korku! Ne açıklayabiliyorlar ne de gizleyebiliyorlar!
ACİZLİKLERİ VE KORKULARINI GİZLEME!
Henüz Örnekköy'de baştan göçen, her anlamda çürük kooperatif projelerinin karanlık yüzünü açıklayamayan; deprem anıtı ve çokça edebiyat yapmak dışında deprem ve dönüşüm konusunda hiç efor sarf etmeyenlerin suç bastırma çabaları; bir çırpınışın sonucudur. İzmir'i yöneten CHP'li idarenin; İzmir'in deprem dönüşümü ve dirençli bir kent yaratma çalışmaları –mış gibi yapmanın ötesine gitmemiştir ve tam bir fiyaskodur. Malum gün yaklaştıkça da acizliklerini ve korkularını gizlemeleri zorlaşmıştır. Hükümetimiz ise; bugüne kadar olduğu gibi, İzmir'in derdine derman olmaya, geleceğine yatırım yapmaya devam edecektir.'' İfadelerine yer verdi.