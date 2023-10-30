Vurgun parasını altına yatırdılar

Adana merkezli 3 ilde "Sazan sarmalı" yönetimiyle 1 milyon 765 bin TL vurgun yapan suç şebekesine yönelik düzenlenen operasyonun ardından şebekeye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Şebekenin Mersin'deki bir kuyumcuda çırak olarak çalışan T.Ö. aracılığıyla parayı altına çevirdiği ortaya çıkarken bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Farklı illerde 100 milyon liraya yakın vurgun yaptığı belirlenen Z.B. ile A.Ö.'nün yönettiği şebekeye üye İ.T. (23), M.K. (22), R.K. (23) ve T.Ö. (23) tutuklanmıştı.

MÜHENDİS OLARAK TANITTI

Bursa'da yaşayan A.A., otomobilini satmak için bir internet sitesine 2 milyon TL'lik ilan verdi. A.A. ile iletişime geçip, kendisini mühendis olarak tanıtan kişi, aracı satın almak istediğini söyleyerek, 20 bin lira kapora gönderdi. Cihan ismini kullanan şüpheli, A.A.'nın kaldırdığı ilandaki fotoğrafları kopyalayıp, aynı otomobili 1 milyon 765 bin liraya satılığa çıkardı. Bu kez aracı satın almak isteyen Y.Ö. (35), şüpheli ile iletişime geçti. Şüpheli, A.A.'ya şehir dışında mühendislik yaptığını söyleyip, otomobili kuzeninin devralacağını belirtti. Şüphelinin yönlendirmesiyle A.A. ile Y.Ö. noterde buluştu. Y.Ö., telefonda konuştuğu şüphelinin verdiği banka hesabına, araç satış bedelini gönderdi.

100 MİLYON LİRA DOLANDIRICILIK

Noter katibinin devir işlemini yapacağı sırada A.A., Y.Ö.'den parayı hesabına göndermesini söyledi. Y.Ö. ise parayı telefonda verilen hesaba gönderdiğini söyleyince dolandırıcılık ortaya çıktı. Y.Ö.'nün şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dolandırıcılığı gerçekleştiren şebekeye yönelik 18 Ekim'de operasyon düzenlendi. Farklı illerde 100 milyon liraya yakın vurgun yaptığı belirlenen Z.B. ile A.Ö.'nün yönettiği şebekeye üye İ.T., M.K., R.K. ve T.Ö. gözaltına alındı.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Operasyonun ardından şebekeye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerden A.Ö.'nün, Mersin'deki bir kuyumcuda çırak olarak çalışan T.Ö. aracılığıyla parayı altına çevirdiği belirlendi. A.Ö.'nün farklı tarihlerde dolandırıcılıktan elde edilen para ve altınları T.Ö.'den teslim aldığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. A.Ö.'nün, çok sayıda Cumhuriyet altını ve deste deste paraları siyah poşete doldurduktan sonra kuyumcudan ayrıldığı görüldü.

"GELEN PARAYI ALTINA ÇEVİRDİM"

Emniyete götürülen şüpheli T.Ö.'nün, ifadesinde, "Bana gönderdikleri parayı altına çeviriyordum. Daha sonra gelip, para ya da altın olarak teslim alıyorlardı. Benim olayla bir ilgim yok" dediği belirtildi. Diğer şüpheli A.Ö. ise görüntülerle ilgili, "Kuyumcunun bana borcu vardı. Alacağımı almak için gittim" savunması yaptığı kaydedildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.