45 milyar TL bütçe kullandı yine de en borçlu belediye

Sariyer Belediyesi kendi mülkiyetinde olan Zekeriyaköy ve Uskumruköy'deki parsellerini satışa çıkardı. 15 yılda 45 milyar TL'lik bütçe kullanan Belediye Başkanı Şükrü Genç, belediyeye ait değerli taşınmazları da satışa çıkardı. Konuya ilişkin SABAH'a değerlendirmede bulunan Sarıyer Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Hüseyin Coşkun, CHP'li belediye yönetiminin yatırım yapmadığını, borç stoğunun ise katlanarak artttığını söyledi. Coşkun şöyle devam etti: "Sarıyer Belediyesi İstanbul'un en borçlu belediyesi, gayrimenkulleri hacizli, arazileri tek tek satılıyor.Belediyenin 2024 yılı tasarım bütçesi 3.1 milyar TL olarak geçtiğimiz ay mecliste oy çokluğuyla onaylandı. 15 defa bu bütçeyi kullanan belediye başkanı, güncel rakamlarla 45 milyarlık bütçeyi kullanmış oldu. 45 milyar lirayla 15 yılda Sarıyer'de ne yapıldı? Bu para savurganlıkla gereksiz yere harcandı. İlçenin yüzde 80'inde kaldırım dahi yok. 2014'te mahalli idareler kanunu ile ciddi anlamda belediyeye bir arazi devri söz konusu. Bu araziler de parsel parsel satılmaya devam ediyor. Biz bunları mecliste soruyoruz, cevap veremiyorlar. Sarıyerlinin geleceği, tek tek satılıyor."Sarıyer Belediyesi son olarak mülkiyetindeki Zekeriyaköy ve Uskumruköy'deki parsellerini satışa çıkardı.