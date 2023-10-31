AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cibaliye Mülteci Kampı’na yönelik İsrail’in vahşi saldırısını lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya üzerinden İsrail'in kanlı saldırılarına tepki gösterdi. Ömer Çelik şunları ifade etti: Netenyahu yönetimi, masum insanların hayatını topluca hedef almaya devam ediyor. Bu yönetim bölge ve dünya barışı için tehdittir.

Uluslararası toplum, tüm bölgeyi ve insanlığı ateşe atan bu vahşi ve tehlikeli saldırganlığa karşı net bir tutum almadığı sürece bu katliamların parçasıdır...

İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne saldırısı, insanlık dışı saldırılarına bir yenisini ekleyen vahşi bir eylemdir. İsrail'in en temel insan haklarını ve uluslararası hukuku yok sayan saldırılarını en güçlü şekilde lanetliyoruz. Bu saldırıların İsrail'in kendini savunma hakkıyla ilgisi yoktur, bu saldırılar Gazze halkını yok etmeyi amaçlayan katliamlardır.

"CİBALİ MÜLTECİ KAMPI'NA SALDIRIYI LANETLİYORUZ"

İçerisinde sivil ve masum insanların bulunduğu Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik İsrail'in vahşi saldırısını lanetliyoruz. En temel insani değerleri ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu vahşi saldırı, tasarlanmış planlı bir katliamdır. 'İsrail ordusuna herhangi bir kırmızı çizgi bildirmiyoruz' diyen devletler de bu katliamı teşvik etmiştir.

"İsrail'in kendini savunma hakkından bahseden devletlerin, Gazzeli kadın ve çocukların "yaşama hakkı"ndan bahsetmemesi insanlık namına utanç vericidir. İsrail'e "ateşkes önermiyoruz" diyerek daha çok silah gönderenler, katliam siyaseti izlemektedir.