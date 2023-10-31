Ankara Barosu’ndan skandal karar! LGBT’ye tepki gösteren avukata barodaki görevlerinden el çektirdiler

Ankara Barosu'nun 14 Haziran'da düzenlediği "Güncel Gelişmeler Işığında Cinsiyet Eşitliği Mücadelesi ve LGBT+lar" adlı skandal konferansa tepki gösteren baro üyesi Avukat Merve Ayvalı, bir grup avukatla birlikte açıklama yaparak etkinliğin iptal edilmesini istemişti. Merve Ayvalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada " Ankara Barosu, LGBT ideolojisinin propagandacısı olmuş. Ankara Barosu'na kayıtlı bir avukat olarak sessiz kalmıyorum, bu etkinlik iptal edilmeli" diyerek tepkisini dile getirmişti.

ANKARA BAROSU TÜM GÖREVLERİNDEN EL ÇEKTİRDİ

Ankara Barosu tarafından LGBT etkinliğine tepki gösterdiği için hakkında soruşturma başlatılan Avukat Merve Ayvalı'nın baro bünyesindeki tüm görevlerine de son verildi. Sosbyal medya hesabından açıklama yapan Avukat Merve Ayvalı; "LGBT etkinliğine tepki gösterdiğim için Ankara Barosu Yönetim Kurulu tarafından, Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcılığı görevinden alındım. Çocuk Hakları ve Kadın Hakları Merkezi üyeliklerinden çıkarıldım. Hakkımda disiplin kovuşturması başlatıldı" dedi.

ANKARA BAROSU LGBT DAYATMASININ MERKEZİ HALİNE GELDİ

Ankara Barosu'nun aldığı bu kararla LGBT dayatmasının merkezi haline gelidğini belirten Avukat Merve Ayvalı; "Bu karar, Baromuzun LGBT dayatmasının merkezi haline getirildiğini göstermiştir. LGBT ideolojisini kabul etmeyenleri insan hakları sopasıyla susturamazsınız. Yalnızca, emperyalist odaklarla aynı dili konuşmuş olursunuz. LGBT propagandasının bombardımanı altındaki ABD toplumunda beş gençten biri kendisini LGBT olarak tanımlamaktadır. Oranın bu kadar yüksek olması, biyolojik sebeplerle değil ancak teşvik, propaganda ve "modaya uymak" ile açıklanabilmektedir" diye konuştu.

BARO İNSAN HAKLARINI SAVUNUYORSA LGBT'Yİ REDDETMELİDİR

Çocuklarımızı ve gençleri psikolojik çöküşe, madde kullanımına ve hatta intihara sürükleyen bu modaya karşı durmak aynı zamanda en temel insan haklarından olan yaşam hakkını savunmaktır. Baro yönetimimiz, insan haklarını savunmak istiyorsa gerici LGBT ideolojisini reddetmelidir. LGBT'yi meşrulaştırmak için, küçücük çocuklara yaşlarına uygun olmayan cinsel roller yüklendiğini bütün dünya görüyor. Bu apaçık bir çocuk istismarıdır.

Ankara Barosu yönetimi, Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcısını çocuk istismarına sessiz kalmadığı için görevden almıştır" dedi.

SÖZ KONUSU LGBT OLUNCA İFADE HÜRRİYETİNİ RAFA KALDIRDILAR

LGBT ideolojisine karşı çıkanların büyük baskılara maruz bırakıldığını ifade eden Avukat Merve Ayvalı; "Söz konusu LGBT olunca, ifade hürriyetinin rafa kaldırıldığını belirtmeme herhalde gerek yoktur. LGBT ideolojisine karşı çıkanlara uygulanan baskının boyutları ortadadır. Avukatlara gözdağı verilmektedir. Vız gelir!" şeklinde konuştu.

HUKUKU ÇİĞNEYEN BARO YÖNETİMİ İSTEMİYORUZ

"Çürümüş LGBT ideolojisini savunmak uğruna meslektaşını cezalandıran ve hukuku çiğneyen baro yönetimi istemiyoruz" diyen Avukat Merve Ayvalı; "LGBT dayatmasına teslim olan baro yönetimi istemiyoruz! Bütün avukat arkadaşlarıma çağrımdır: 2 Kasım Perşembe saat 13.00'te Ankara Adliyesi önünde buluşalım" dedi.