Açılışını Başkan Erdoğan yaptı! Hepatit A aşısı artık dünya standartlarında ülkemizde de üretilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan KeyVac Aşı Üretim Merkezi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Toplam 29 bin metrekare fabrika sahasıyla KeyVac bu alanda öncü bir rol üstlenecektir. Türkiye koronavirüs sürecini dünyanın birçok ülkesine göre çok daha başarılı bir şekilde yürüttü. Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık. Herkese birinci sınıf sağlık hizmeti sağladık. Kendi aşımızla birlikte tescillenen tüm aşıları vatandaşlara ücretsiz olarak sağladık. Muhalefetin tüm baskılarına rağmen ekonomide sert adımlar atmaktan uzak durduk. Ülkemiz son asrın en büyük salgın krizinden güçlenerek, dostlarının sayısını artırarak çıkmıştır. Bu alanda faaliyet gösteren herkesi tebrik ediyorum.