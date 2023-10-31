Can sıkıntısından yemek 4 yaşında başlıyor

İngiltere'deki Aston Üniversitesi tarafından yapılan çalışma, can sıkıntısından yemek yemenin 4 yaşında başladığını ortaya koydu. Çalışmada, 119 ebeveyne beslenme uygulamaları hakkında sorular soruldu. 4 ve 5 yaşlarındaki çocuklar, ruh hallerinin değerlendirildiği bir dizi uygulamadan geçti. Araştırmada, çocukların eğlenmedikleri zamanlarda yüzde 79 daha fazla yemek yediği belirlendi. Sıkılan çocukların tok olduklarında fazladan 94 kalori yedikleri, ruh hali normal olanların ise sadece 53 kalori fazladan yediği görüldü.