Cumhuriyet’in 100. yılını taçlandıran isimlere ödül

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, 2023 yılının "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü" sahiplerini belirledi. Ödüle layık görülen isimleri sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkıları ve başarılarıyla Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı gururunu taçlandıran, 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi sanatçılarımızı, ilim ve kültür insanlarımızı tebrik ediyorum. Vefa Ödülü sahibi insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.Ödül listesinde birbirinden önemli isimler ön plana çıktı. 10 farklı alanda verilen ödüllere bilim dalında Süleyman Uludağ, kültür dalında Ali Birinci, müzik dalındae Emel Sayın, resim dalında İlhami Atalay, karikatürde Hasan Aycın, sinemada Sami Şekeroğlu, dijital sanatta Refik Anadol, mimaride Sinan Genim ile edebiyat alanında Nazan Bekiroğlu layık görüldü. Cumhuriyet'in 100'üncü yaşında 'Vefa Ödülü' ise Attila İlhan, Barış Manço, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Muhsin Ertuğrul ve Samiha Ayverdi'ye ithaf edildi.Bilim alanında ödüle layık görülen 86 yaşındaki Uludağ, Türkiye'nin önde gelen akademisyen ve ilahiyatçıları arasında yer alıyor. Uzmanlık alanı tasavvuf tarihi olan Uludağ, siyaset bilimi, iktisat, toplum bilimi gibi birçok alanda tercüme eserlerin ve makalelerin yazarı olarak da dikkat çekiyor.Hem sesi hem oyunculuktaki başarısı hem de güzelliği ile Türk sanat dünyasının parmakla gösterilen isimlerinden olan Emel Sayın, başarılarla dolu kariyerine birçok ödül sığdırdı. Usta sanatçı, 1984'te Türk Sanat Müziği Yılın Kadın Sanatçısı, 2009'da En İyi Türk Sanat Müziği Kadın Solisti, 2016'da ise Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görüldü."Hürriyet ve İtilaf Fırkası" kitabı başta olmak üzere birçok önemli esere imza atan tarihçi Ali Birinci, Türk Tarih Kurumu'nun da eski başkanları arasında yer alıyor.1948 doğumlu olan başarılı ressam İlhami Atalay, kendi sanatını "Çağdaş İslam sanatı" olarak tanımlıyor. Dünyanın farklı ülkelerinde 50'yi aşkın sergi açtı.Karikatür alanında ödüle layık görülen 68 yaşındaki Hasan Aycın, 1978 yılından bu yana yayınladığı başarılı eserlerle Türk karikatür tarihinde önemli bir yer tutuyor.Türkiye'nin ilk sinema profesörleri arasında yer alan başarılı akademisyen Sami Şekeroğlu, 1992 yılındaki Altın Koza Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne de layık görülmüştü.Medya sanatçısı ve tasarımcı Refik Anadol'un elde ettiği diğer ödüller arasında "Microsoft Research'ün En İyi Vizyon Ödülü", "Google-Sanat ve Makine Zekâsı Sanatçısı", "UCLA Sanat Mimarisi Moss Ödülü" de yer alıyor.1945 doğumlu usta mimar Sinan Genim, çeşitli projeler ve restorasyon çalışmalarının içinde yer alarak önemli mimari başarılara imza attı.26 yıldır hikâye, deneme ve roman alanında çarpıcı eserler üreten başarılı edebiyatçı Nazan Bekiroğlu, 2006'da "Cam Irmağı, Taş Gemi" adlı hikâyesiyle Türk Yazarlar Birliği tarafından verilen "Hikâye Ödülü"nün sahibi olmuştu.