İsrail, Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ni bombaladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kanser hastalarına yönelik tek sağlık kuruluşu olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne saldırı düzenledi. Binanın üçüncü ve son katında ciddi hasar meydana geldiğini belirten Hastane Müdürü Subhi Sukeyk, "Üçüncü katta çıkan yangın kontrol altına alındı. Bombalama, bazı elektromekanik sistemlerin bozulmasına yol açtı, hasta ve sağlık çalışanlarının hayatını tehlikeye attı" dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saldırıya sert tepki gösterdi. İsabet alan üçüncü katın muhtemel bir saldırıya karşı daha önce boşaltıldığını söyleyen Koca, bu nedenle can kaybı yaşanmadığını vurguladı. Koca, şu ifadeleri kullandı: "Ölüm döşeğindeki kanser hastalarının ilaçları tükenmiş durumda. Personelin hastaneye gidip gelmesinin ve ambulansların hastaneye hasta taşımasının neredeyse imkansız olduğu bilinmektedir. Yaşananların apaçık ifadesi olan şu cümle dehşet vericidir: 'Hareket eden her şey bombalanıyor.'Ülkemizin Gazze'de kurduğu kanser hastanesinin hizmetine devam edebilmesi için harekete geçileceğinden hiç şüphe duyulmamalı. Bir hastanenin çevresinde bile hareket eden her şeyi bombalayanlar, insanlık vicdanının mahkemesinde bunun hesabını vermeye kendilerini hazırlamalıdırlar."Saldırıyı şiddetle kınayan Dışişleri Bakanlığı da "Söz konusu kurumun koordinatları dahil, gerekli her türlü bilgi İsrail makamlarıyla önceden paylaşılmış olmasına karşın böyle bir saldırının gerçekleştirilmesinin hiçbir izahı olamaz" açıklamasını yaptı. ANKARA