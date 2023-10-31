İzmir’in deprem yaraları kısa sürede sarıldı

İzmir'de 117 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremin üzerinden 3 yıl geçti. Depremin acısı hâlâ yüreklerde olsa da bıraktığı izler devlet-millet birlikteliğiyle siliniyor. Depremin hemen ardından harekete geçen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 213 bin 762 binada hasar tespiti yaptı. 99 yapının acil yıkılmasına karar verildi. Kent genelindeki 632 ağır hasarlı, 580 orta hasarlı, 7 bin 768 yapının ise az hasarlı olduğu belirlendi.99 yapının yıkım işlemi yapılırken Bayraklı'daki 7 bölgeyle rezerv alanı olarak belirlenen şimdiki İzmir Şehir Hastanesi'nin bulunduğu arazide bir ay içinde yeni konutların yapımına başlandı. İlk konutlar ise depremin birinci yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hak sahiplerine teslim edildi. TOKİ tarafından 2 rezerv alanda inşa edilen 5 bin 52 konut ile 257 ticari alan da depremzedelere teslim edildi.Depremde, 32 kişiye mezar olan Emrah Apartmanı'nda 2.5 yaşındaki oğlu Barlas Dal ile annesi Fatma Ateş'i kaybeden Yağmur Kayın'ın (30) sosyal medyadan yaptığı paylaşım okuyanları ağlattı. Kayın paylaşımında, "30 Ekim depremi ve zaman durdu. 3 sene koskoca 3 sene oldu siz gideli kokunuzu içime çekmeyeli. Dün gibi yaşadıklarım dün gibi acım. Sizi çok seviyorum oğlum, annem. Elbet bir gün..." diye duygularını yazıya döktü.İzmır'dedepremden 91 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan ve afetin simgesi haline gelen Ayda Gezgin (6), felakette hayatını kaybeden annesi Fidan Keskin Gezgin'in (38) adının verildiği parka gitti. Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki parkta babası ve ağabeyi ile vakit geçiren Ayda, salıncağa binip oyun oynadı. Uğur Gezgin, "Eşimin adının verildiği parkta çocuklar ile oynuyoruz. Çok şükür, Ayda'nın sağlık durumu iyi" dedi.