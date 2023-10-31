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Giriş Tarihi: 31.10.2023 16:52 Son Güncelleme: 31.10.2023 18:09

Kocaeli'de gübre fabrikasında korkutan yangın

Kocaeli Körfez İlçesi Yarımca mevkiisinde kurulu bulunan gübre fabrikasında, gaz sıkışması nedeniyle yangın çıktı.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’de gübre fabrikasında korkutan yangın

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yarımca mevkiinde faaliyet gösteren Gübre fabrikasında gaz sıkışmasısı nedeniyle yangın çıktı. Fabrika görevlilerinin ihbarı ile yangına müdahale etmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

CAN KAYBI VE YARALANMA YAŞANMADI

Gübre fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu tamamen söndürülürken, şans eseri fabrikada üretim olmadığı bu nedenle çalışanda bulunmadığından herhang bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.

VALİ YAVUZ'DAN AÇIKLAMA

Gübre fabrikasında çıkan yangından sonra sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Yangına müdahale için itfaiye, Afad ve diğer teknik ekipler yönlendirilmiştir.Müdahale devam etmektedir. Geçmiş olsun." dedi.

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Kocaeli'de gübre fabrikasında korkutan yangın
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