İzmir'de geçen hafta sonu, kirliliğin yaşandığı iç körfez yerine zaten temiz olan orta körfezde yüzerek seçim meydanlarında verdiği sözü tuttuğunu iddia eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i, doğa yalanladı. Soyer'in "Körfez temizleniyor" açıklamasından saatler sonra Karşıyaka sahilini balık ve yosun kokusunu andıran ağır bir koku kaplarken deniz suyu da koyu kırmızı renge büründü. Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümünü kutlamak için sahillere akın eden İzmirliler etrafa yayılan pis koku nedeniyle zor anlar yaşadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon şirketi İZSU, vatandaşları tedirgin eden gelişme sonrası açıklama yaparak olayın plankton patlaması adı verilen doğal bir olay sonucu gerçekleştiğini öne sürdü. İZSU'nun açıklamasına yanıt veren DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Doktor Doğan Yaşar ise "Kirlilik olmasa plankton patlaması olmaz. Körfez son 20 yılın en kirli dönemini yaşıyor. Sayın başkana Güzelbahçe'de değil Karşıyaka Konak sahillerinde denize gir derken bunu kastetmiştik. Kirlilik had safhada" dedi.