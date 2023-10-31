MHP lideri Bahçeli’den Müge Anlı’ya övgü dolu sözler: Gönülden destekliyorum

İNSAN İNSANA YUVA OLMALIDIR

Toplumsal dayanışma ve yardımlaşma duygusunun canlı olması milli varlığımızın iftihar edilecek hasletlerinden birisidir. Türk kültür ve medeniyetinin ağırlık merkezi insandır. Nitekim inancımıza göre insan yaratılmışların en şereflisidir. Bizim anlayışımıza göre insan insana yar ve yuva olmalıdır.