MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Huzur ve güvenlik ortamını bozmak isteyen PKK/YPG'li teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.