Saadet Partisi’nden İsrailli yetkililerine suç duyurusu

İşgalci İsrail'in yaptığı zulme karşı Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı bugün İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek İsrail devlet yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundular. Suç duyurusu öncesi Çağlayan meydanında İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı basın açıklaması yaptı. Yazıcı açıklamasında, "7 Ekim günü, Filistinli direnişçilerin meşru müdafaa hakkını kullanmaya başlamasından sonra, terör rejimi İsrail, dünya çapında, büyük bir algı operasyonuna başladı. Katil İsrail, masumların sığındığı bir hastaneyi acımasızca vurdu. Binden fazla masumu oracıkta katletti. Sonu gelmeyen bu alçak saldırılar hala çocuk hastanelerini, ambulansları, evleri bombalanıyor. Fosfor bombalarıyla her gün yeni savaş suçları işleniyor" dedi.

"GAZZE ADETA BİR TOPLU MEZARA DÖNÜŞTÜRÜLMEYE ÇALIŞILIYOR"

Açıklamalarına devam eden Ömer Faruk Yazıcı, "Su, elektrik ve internet kesilerek Gazze adeta bir toplu mezara dönüştürülmeye çalışılıyor. Tarihin sayfalarında utançla bahsedilecek, binlerce yıl geçse dahi lanetle anılacak bir katliamı gerçekleştirdiler. Rusya – Ukrayna savaşında bütün uluslararası kamuoyunu harekete geçiren uluslararası hukukçular, sözde barışı sağlayacak olan kurumlar insanlığın önüne sunmuş olduğunuz bütün hukuk müktesebatı, Filistinli çocukların cansız bedenleri altında ezilmiştir, yok hükmündedir. Artık yaşadıklarımız göstermiştir ki, Uluslararası Normlar, Uluslararası Hukuk, NATO, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği çökmüştür. Filistin'deki zulmün altında ezilmiştir" dedi.

İSRAİL YETKİLİLERİNE SUÇ DUYURUSU

Açıklamanın ardından avukatlar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçesini sundu. Dilekçesinde şüphelilerin insanlık dışı eylemleri binlerce sivilin, çocuk ve kadınların bombardımanlarda öldürüldüğü belirtildi. Hastanelerin bombalandığını söylene dilekçede yetkililerin insanlık suçu işlediği vurgulandı. Dilekçede, "Soykırım", "İnsanlığa Karşı Suçlar", "Kasten Öldürme", "Kasten Yaralama", "İşkence, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", "Konut Dokunulmazlığının İhlali" ve benzeri suçlardan İsrailli yetkililer hakkında dava açılması istendi.