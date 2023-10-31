Şanlıurfa’da terör operasyonu

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, "Silahlı Terör Örgütlerinin Deşifre Edilmesine ve Üyelerinin Yakalanmasına" yönelik Suruç ve Karaköprü ilçelerinde operasyonlar düzenledi.

Yapılan operasyon neticesinde; PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan M.G isimli şahıs, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bilerek isteyerek yardım etmek suçundan aranan O.Y., isimli şahıs ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan H.D., isimli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahısların, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.