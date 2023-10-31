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Giriş Tarihi: 31.10.2023 15:34

Şanlıurfa’da terör operasyonu

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli şahsı yakalandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da terör operasyonu

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, "Silahlı Terör Örgütlerinin Deşifre Edilmesine ve Üyelerinin Yakalanmasına" yönelik Suruç ve Karaköprü ilçelerinde operasyonlar düzenledi.

Yapılan operasyon neticesinde; PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan M.G isimli şahıs, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bilerek isteyerek yardım etmek suçundan aranan O.Y., isimli şahıs ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan H.D., isimli şahıs yakalandı.
Şüpheli şahısların, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.

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Şanlıurfa’da terör operasyonu
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