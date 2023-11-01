Bakan Uraloğlu, Özbekistanlı mevkidaşı Mahkamov’la görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Özbekistan'da iki gün sürecek resmi temaslarına başladı. Uraloğlu, Özbekistan Ulaştırma Bakanı Ilkhom Makhkamov ile görüştü. Heyetler arası yapılan görüşmelerde iki ülke arasında karayolu ve demiryolu taşımacılığı, posta, e-Ticaret, uydu teknolojileri ve telekomünikasyon ile ulaştırma alanında Ar-Ge konularında işbirliği yapılması, iki ülke arasındaki mevcut ve potansiyel imkanlar ele alındı.

Bakan Uraloğlu, görüşmede mevkidaşına "Ulaştırma alanında sizlerle oldukça memnuniyet verici adımlar atmaktayız" diyerek, "Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi, stratejik ortaklık düzeyindeki ilişkilerimize uygun bir şekilde geliştirmek ve ticaretimizin önünde oluşan engelleri birer birer kaldırmamız gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

Uraloğlu, karayolu taşımacılığında transit ve ikili taşımaların serbestleştirilmesi konusunda 25 Ekim 2017 tarihinde imzalanan "Karayolu Taşımacılığı Anlaşması" ile karayolu yük taşımacılığı alanında iki ülke arasındaki işbirliğine zemin oluşturduğunu kaydederek, şunları kaydetti;

"Bu zemin üzerinde yük taşımalarımızın yanı sıra ikili ticaretimiz oldukça başarılı boyutlara ulaştı. Bununla birlikte, daha da geliştirmeye müsait bir ticaret potansiyelimizin olduğunu düşünüyorum. Bunun için taşımacılığın maliyetini düşürecek ve kârlılığını arttıracak uygulamalara geçmemizde yarar görüyorum.

Bu açıdan ticaretin geliştirilmesi için geçiş belgesi teatisinin transit ve ikili taşımalarda kaldırılması gerektiği kanaatindeyim. Demiryolu taşımacılığında koridorların etkin kullanımı ve teknik işbirliği bildiğiniz üzere 'Doğu-Batı Trans-Hazar Geçişli Orta Koridor' bizim için oldukça büyük önem teşkil ediyor. Orta Koridorun stratejik önemi uluslararası ticaret, coğrafi konum ve güvenlik açısından sağladığı avantajlar nedeniyle günümüzde daha da vurgulanmaktadır. Biz de bölge ülkelerine yaptığımız taşımalarda demiryolunun payını arttırmak istiyoruz. Gerek Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı gerekse Ekonomik İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde yapılan güzergah oluşturma çalışmaları ile bunu başaracağımıza inanıyorum. Ülkelerimiz demiryolu taşımacılık güzergahının verimliliğini artırarak hem ikili ticaretimizi hem de ülkelerimizin Çin-Avrupa arasındaki taşımacılık hacminden aldığı payı arttırabiliriz. Türkiye olarak, Özbekistan'ın taşımacılık potansiyeline önem veriyoruz."

Bakan Uraloğlu, ayrıca Türkiye'nin demiryolu araçları üretimi ve bakımı konusunda yetkin kuruluşları bulunduğunu hatırlatarak, "Demiryolu araçlarının temini, bakımı, modernizasyonu konularında da teknik işbirliği yapmaya hazırız" dedi.

Bakan Uraloğlu, yarın da Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan'dan oluşan 10 üye ülkenin yer aldığı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (EİT) 12'inci Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Toplantıda karayolu taşımacılığı, demiryolu taşımacılığı, denizcilik ve sivil havacılık alanlarında Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerle mevcut ve potansiyel işbirliği imkanları ele alınacak.