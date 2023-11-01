Başkan Erdoğan yarın Kazakistan’a gidecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 2-3 Kasım'da Astana'da "Türk Devri" temasıyla düzenlenecek zirveye katılacak.

Teşkilatın dönem başkanlığının Özbekistan'dan Kazakistan'a devrolunacağı zirvede liderler, teşkilat bünyesinde işbirliğinin daha da ilerletilmesine yönelik çalışmaları ele alacak.

Liderlerin güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacakları 3 Kasım'daki oturumda katılımcılara hitap edecek Başkan Erdoğan'ın liderlerle ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi öngörülüyor.