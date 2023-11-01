Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan yarın Kazakistan'a gidecek
Giriş Tarihi: 1.11.2023 17:47 Son Güncelleme: 1.11.2023 18:56

Başkan Erdoğan yarın Kazakistan'a gidecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi'ne katılmak için yarın Kazakistan'a gidecek.

ANKARA
Başkan Erdoğan yarın Kazakistan’a gidecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 2-3 Kasım'da Astana'da "Türk Devri" temasıyla düzenlenecek zirveye katılacak.

Teşkilatın dönem başkanlığının Özbekistan'dan Kazakistan'a devrolunacağı zirvede liderler, teşkilat bünyesinde işbirliğinin daha da ilerletilmesine yönelik çalışmaları ele alacak.

Liderlerin güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacakları 3 Kasım'daki oturumda katılımcılara hitap edecek Başkan Erdoğan'ın liderlerle ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi öngörülüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan yarın Kazakistan'a gidecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA