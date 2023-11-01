Başkan Erdoğan’dan öğrencilere müjde: Kredi ve burslarda yüzde 60’lık artış

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2.5 saat süren kabine toplantısının ardından dünyaya önemli mesajlar verdi. İsrail'in Gazze'de 25 gündür insanlık suçu işlediğini belirten Erdoğan, bölgedeki aktörlere de "Uluslararası barış konferansı" çağrısında bulundu. Erdoğan, 1 milyon 600 bin yükseköğrenim öğrencisine de kredi ve burs ücretlerine yüzde 60'lık artış yaptıkları müjdesini verdi. İşte Başkan Erdoğan'ın mesajları:Gençlerimiz için hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyoruz. Göreve geldiğimizde yükseköğrenim öğrencilerinin burs miktarı 45 liracıktı. 27 kat artışla 2023 lisansta 1250 liraya, yüksek lisansta 2 bin 500 liraya, doktorada 3 bin 700 liraya çıkardık. Kredi almış öğrencilerimizin geri ödemelerindeki TEFE-TÜFE oranlarını güncellemelerini silerek yalnızca anaparanın ödenmesini temin ettik. 3.3 milyon öğrencimizin toplam 27 milyar liralık borcunu sildik. Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan kredi veya burs alan 1 milyon 600 bin öğrencimize önümüzdeki yıl ödeyeceğimiz rakamlar şu şekilde: 2024 yılı kredi burs rakamı lisans öğrencileri için 1250 liradan 2 bin liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya, doktora öğrencileri için 3 bin 750 liradan 6 bin liraya çıkartıyoruz.Emeklilere yapacağımız 5 bin lira tutarındaki bir defaya mahsus ödeme ile ilgili süreç tamamlanmak üzere. Meclis'imizin onayından sonra açıkladığımız çerçevede emeklilerimizin ödemelerini önümüzdeki haftalarda gerçekleştireceğiz. İster emekli ister kamu görevlisi. Ücretli çalışanlarımızın hiçbirini enflasyona ezdirmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum.Afetten zarar gören 11 ilimizde 200 bin konutun inşası hızla devam ediyor. Yapımı biten konutları yakında etap etap teslim etmeye başlıyoruz. Sene sonuna kadar 41 bin konut ve 5 bin köy evinin teslimini planlıyoruz. Diğer konut ve köy evlerimiz tamamlandıkça teslimatlarını peyderpey yapacağız. Şimdiye kadar 235 bin kardeşimizin başvurduğu bu projemizi de süratle hayata geçiyoruz. Deprem bölgesindeki KOBİ'lerimize yönelik KOSGEB vasıtasıyla yeni bir kredi paketini devreye alıyoruz. Dünya Bankası'yla işbirliği halinde işletme başına 200 bin lira ile 700 bin lira arasında faizsiz kredi sağlayacağız.Enflasyon meselesinde de gerekli tedbirleri alıyoruz. Hiçbir ekonomi temeli olmayan bahanelerle milletin aşına ve ekmeğine kan doğrayan fırsatçılara kesinlikle göz açtırmayacağız. Farklı kampanyalarla enflasyonla mücadelemize iş dünyamızı da dâhil ediyoruz. "İndirim kampanyası" çağrımıza 400'den fazla firma 50 bine yakın şubesiyle katıldı, bu sayı her geçen gün artıyor. Tüm dünya gibi bizi de olumsuz etkileyen enflasyonu yeniden tek haneye indireceğiz. Bölgemizde patlak veren krizler işimizi zorlaştırsa da bunları aşacak iradeye sahibiz.Birileri parti içi kavgalarla, Güneş Motel utancını aratmayan pazarlıklarla, siyaseti zedeleyen ayak oyunlarıyla günlerini geçirirken biz 30 yıl sonrasını düşünüyor, 30 yıl sonrasının hedeflerini belirliyoruz. Türkiye ekonomisi için 2053 hedefimiz 7.7 trilyon dolar milli gelir düzeyine ulaşmaktır. Türkiye bugün birileri için hayal gibi görünen bu seviyeyi yakalayacak potansiyele, imkâna ve kapasiteye fazlasıyla sahip. Bu hedeflere giderken en kritik husus; günlük sorunlarda boğulmamak. El ele gönül gönüle vererek, Türkiye Yüzyılı'nı kucaklaşmanın, büyümenin, kalkınmanın ve barışın yüzyılı yapacağımıza yürekten inanıyorum.Mesele Türkiye ve İslam dünyası olunca ortalığı ayağa kaldıranlar İsrail'in savaş suçları karşısında ortalıkta görünmemeyi tercih ediyor. Bugün binlerce Gazzeli çocuğun ölümüne seyirci kalanların yarın herhangi bir konuda söyleyeceklerinin kıymeti harbiyesi olmaz. Asıl olan zor zamanda konuşmaktır, hakikatleri bugün dile getirmek, hakkı bugün haykırmaktır. İsrail'in katliamlarına ses çıkarmayan hak savunucularından dünyaya da hiçbir hayır gelmez. Bundan sonra da dik ve kararlı duruşumuzu muhafaza edeceğiz.BaştaAvrupalı ülkeler olmak üzere Batı dünyası Gazze'deki insanlık sınavında bir kez daha sınıfta kalmıştır. 25 gündür çocuklar ölüyor, insanlar ölüyor, kadınlar ölüyor, hastaneler bombalanıyor. Tam 25 gündür 360 kilometrekarede 2.3 milyon mazlum hayatta kalma mücadelesi veriyor. 25 gündür Gazze'de insanlığa ait ne kadar haslet varsa hepsi tek tek yok ediliyor. Ama AB bırakın İsrail'i i kınamayı, çıkıp ateşkes çağrısı bile yapamıyor.7 Ekım'denbu yana Gazzeli kardeşlerimiz vahşete maruz bırakılıyor. ABD ve Avrupa'nın koşulsuz desteğini alan İsrail, insanlık suçu işliyor. Gazzeli kardeşlerimize hediyemiz olan dostluk hastanesi, İsrail güçleri tarafından hedef alındı. İsrail barbarlığının en son kurbanı oldu. Savaşta hastanelere dokunulmaz. Devlet ile örgüt arasındaki fark budur. Devletler, savaş hukukuna uymak zorundadır. İsrail saldırıları sonucu 8 bin 500 Filistinli şehit edildi. 21 binden fazla kardeşimiz yaralandı. BM'ye göre binden fazla cenaze yıkıntıların altında. Elektriği, suyu, gıdası kesilen Gazzeliler kıyıma uğruyor. İsrail'in bir an önce durdurulması gerektiğine inanıyoruz. Gazze'de yaşanan savaş suçlarının faillerinin hukuk önünde hesap vermesi için görüşmelerimiz devam ediyor. Büyük Filistin Mitingi ile Gazzeli kardeşlerimizin yanında olduğunu gösterdik. 25. gününü geride bırakan bu katliamın önüne geçilmesi en öncelikli meselemizdir. Ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışa giden yolun açılması gerekiyor. İlgili tüm tarafların iştirakleriyle düzenlenecek, Filistin-İsrail Uluslararası Barış Konferansı'nın bunun için en uygun platform olacağı kanaatindeyiz. Böyle bir adım atılması halinde Türkiye olarak sorumluluk almaya hazırız.