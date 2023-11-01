Başsavcılıktan halktv.com.tr’ye yalan haber soruşturması

İstanbul Zeytinburnu'nda birçok yağma ve haraç olaylarına karışmış 'Döner Kardeşler' isimli şebeke, alacağını isteyen bir vatandaşı da kaçırıp dansöz elbisesi giydirdikten sonra görüntülerini internetten paylaşması ile gündeme gelmişti. Çok sayıda kişinin şikâyeti üzerine açılan suç örgütü davasında Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi, iki sanığa da çeşitli suçlardan ceza vermişti. Denetimli serbestlikle tahliye edilen Emirhan Döner Gürcistan'a, Turhan Döner ise Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı. Emirhan Döner 2 yıl önce, Turhan Döner ise geçen yıl tutuklandı.



CEZALARIN BİR BÖLÜMÜ BOZULDU



Halk TV'de yer alan habere göre, dosya İstinaf Mahkemesi'ne gitti. İstinaf, cezaları onadı. Yapılan itiraz üzerine bu kez dosya Yargıtay'a gitti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, verilen cezaların bir kısmını bozdu, bir kısmını ise onadı. Emirhan Döner ve Turhan Döner'in yattıkları süre de göz önüne alınarak tahliyelerine karar verildi. Tahliye yazıları, Döner kardeşlerin bulunduğu cezaevlerine dün akşam ulaştı.



GERÇEK ORTAYA ÇIKTI



Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Halk TV'de yer alan tahliye kararının gerçeği yansıtmadığı, Turhan Döner'in silahla tehdit, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma kasten yaralama suçlarından Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 20 yıl 31 ay hapis cezası aldığı öğrenildi. Koşullu salıverilme tarihinin 2036, hak ederek tahliye tarihinin ise 2044 olduğu tespit edildi. Hükümlünün bu hapis cezalarının yanında suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutuklama müzekkeresinin bulunduğu, Yargıtay 6. Ceza Dairesi'nce hükmün onanması doğrultusunda tahliyesine karar verildiği, bu nedenle tahliyesinin yapıldığı ancak 20 yıl 31 ay hapis cezasına ilişkin yukarıda belirtilen suçlardan dolayı hapis cezasının onandığı, serbest bırakılmadığı halen EDİRNE F tipinde tutuklu bulunduğu ortaya çıktı. Emirhan Döner'in de koşullu salıverilme tarihinin 2040 olduğu ve Kırıkkale Cezaevinde olduğu öğrenildi. Sadece tehdit suçundan yargıtayın bozma kararı nedeniyle tutuklamalarının kaldırıldığı sanıkların kesinleşen asıl suç ve cezalar yönünden cezaevinde hükümlü olarak tutulduğu öğrenildi.



DİNÇER GÖKÇE GÖZALTINA ALINDI



Halktv.com.tr'de yayınlanan habere ilişkin yaşanan flaş gelişmede ise gerçeğe aykırı haber yaparak kamuoyunun yanıltıldığı belirtilerek Dinçer Gökçe hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı. Öte yandan Dinçer Gökçe'nin soruşturma kapsamında bugün gözaltına alındığı da öğrenildi.