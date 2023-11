BM temsilcisi: Gazze şu an yeryüzündeki cehennem gibi

İsraılOrdusu 'Gazze'nin tüm kesimlerini vurduk' açıklaması yaptı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın olmak üzere 8 bin 525 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 48 kişinin yaralandığını açıkladı. Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, "Gazze şu anda yeryüzündeki cehennem" dedi. Mansur, "Filistinliler, kuşatıldılar ve bombalanıyorlar" dedi. DIŞ HABERLERGazze'dekiFilistin Sağlık Bakanlığı, 7-26 Ekim arasında, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin isimleri, kimlik bilgileri ve yaşlarının yer aldığı bir rapor yayımladı. Rapora göre, İsrail saldırılarında, henüz bir yaşını tamamlamamış 133 bebek, 1 yaşındaki 153, 2 yaşındaki 158 bebek olmak üzere 444 bebek yaşamını yitirdi. 3 yaşındaki 171, ilköğretim çağındaki (4-13 yaş) 1527, lise çağındaki (14-17 yaş) 523 çocuk hayatını kaybetti. Raporda, saldırılarda ölen 281 kişinin ise kimliğinin tespit edilemediği kaydedildi. BM çalışanı 63 kişi ve 36 gazeteci saldırılarda öldü.'Save The Children' grubunun raporuna göre Gazze'de her 10 dakikada bir çocuk ölüyor. UNICEF'in kayıtlarına göre Gazze'de her gün 420'den fazla çocuk öldürülüyor veya yaralanıyor. Tıbbi malzeme tükendi, kuvözlerde 130 prematüre bebek var. DIŞ HABERLER