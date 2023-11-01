Büyükelçilerden Başkan Erdoğan’a güven mektubu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Slovenya Büyükelçisi Gorazd Rencelj, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Kabulde, Büyükelçi Rencelj, dört çocuğu ve eşiyle bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.