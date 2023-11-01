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Giriş Tarihi: 1.11.2023 18:11 Son Güncelleme: 1.11.2023 18:21

Büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sırasıyla Slovenya Büyükelçisi Gorazd Rencelj, Lüksemburg Büyükelçisi Georges Faber ve Finlandiya Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen'i kabul etti.

Büyükelçilerden Başkan Erdoğan’a güven mektubu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Slovenya Büyükelçisi Gorazd Rencelj, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Kabulde, Büyükelçi Rencelj, dört çocuğu ve eşiyle bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

LÜKSEMBURG

Başkan Erdoğan, Lüksemburg Büyükelçisi Georges Faber'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Faber, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Faber'in takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

FİNLANDİYA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Hamalainen, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Hamalainen'in, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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Büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu
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