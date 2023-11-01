Büyükelçilerden Başkan Erdoğan’a güven mektubu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Slovenya Büyükelçisi Gorazd Rencelj, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Kabulde, Büyükelçi Rencelj, dört çocuğu ve eşiyle bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.
Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.
LÜKSEMBURG
Başkan Erdoğan, Lüksemburg Büyükelçisi Georges Faber'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Faber, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Faber'in takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
FİNLANDİYA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Hamalainen, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Hamalainen'in, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.