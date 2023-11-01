Dışişleri Bakanı Fidan, Berlin’de Dışişleri Bakanları Konferansı’na katılacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Almanya Federal Dışişleri Bakanlığı ev sahipliğinde yarın düzenlenecek 'AB Genişlemesi ve Reformu Konulu Dışişleri Bakanları Konferansı'na katılmak üzere Berlin'i ziyaret edecek. AB'ye üye ve aday ülkelerin davet edildiği konferansta, AB'nin genişleme stratejisinin temel dinamikleri ile gerek birliğin gerek aday ülkelerin atması gereken adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak. Sayın Bakanımızın konferans öncesinde Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile ikili bir görüşme ve konferans marjında bazı mevkidaşlarıyla temaslar gerçekleştirmesi de öngörülmekte" denildi.