Gazeteci Tolga Şardan gözaltına alındı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



31 Ekim'de T24 isimli internet haber sitesinde gazeteci Tolga Şardan tarafından kaleme alınan "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı bir yazı yayımlandı. Yazının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.



GÖZALTINA ALINDI



Savcılık, "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğu değerlendirildiğini belirtti. Gazeteci Tolga Şardan, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.