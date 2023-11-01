Haberler Gündem Haberleri Gazeteci Tolga Şardan gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 1.11.2023 14:55 Son Güncelleme: 1.11.2023 14:55

Gazeteci Tolga Şardan gözaltına alındı

31 Ekim’de T24 isimli internet sitesinde "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazı yazan gazeteci Tolga Şardan’a İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatıldı. Şardan "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçunun gözaltına alındı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Gazeteci Tolga Şardan gözaltına alındı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

31 Ekim'de T24 isimli internet haber sitesinde gazeteci Tolga Şardan tarafından kaleme alınan "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı bir yazı yayımlandı. Yazının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Savcılık, "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğu değerlendirildiğini belirtti. Gazeteci Tolga Şardan, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gazeteci Tolga Şardan gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA