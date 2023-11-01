Hepatit A aşısı artık ülkemizde de üretilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki KeyVac Aşı Üretim Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu. Tesisin Ankara'ya, ülkeye ve Türk milletine hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, ilaç, kimya, tıbbi cihaz başta olmak üzere 2004 yılından bu yana 9 farklı sektörde faaliyet gösteren Alagöz Holding'in 500 milyon dolara varan yatırımlarıyla bine yakın insana katkı sağladığını söyledi.Hepatit A aşısı üretim tesisinin kendi alanında önemli bir boşluğu dolduracağını vurgulayan Erdoğan, "14 bin metrekare kapalı alanı, 12 bin metrekare fabrika üretim hattı ve 2 bin metrekare ofis alanından oluşan fabrikamız en son teknolojiyle donatılmış. Toplam 29 bin 500 metrekare fabrika sahasıyla KeyVac, üretmeyi planladığı diğer aşılarda da öncü rol üstlenecek. Daha çok yurtdışından tedarik edilen Hepatit A aşısı, artık dünya standartlarında ülkemizde de üretilecek. Böylece Türkiye bu aşıyı en üst standartta üreten 4. ülke olacak. Açılışını yaptığımız tesisle, Hepatit A aşısında yurtdışına bağımlılığımız azalacak. Ayrıca bu alanda, ülkemiz ileri teknolojiye ve yetişmiş insan kaynağına kavuşacak" ifadesini kullandı.Hepatit A aşısının, Hepatit A virüsünün neden olduğu hastalığın önlenmesinde kullanılan inaktif aşı olduğunu hatırlatan Erdoğan, aşının 2012 yılından beri genel bağışıklama programında yer aldığını dile getirdi. Aşının, Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak 18 ve 24. ayların sonunda olmak üzere her çocuğa iki doz uygulandığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Kronik karaciğer hastalığı ve pıhtılaşma bozukluğu olanlar ile risk grubunda olan birçok insanımız aşılanıyor. Koronavirüs salgını döneminde yaşananlar bize aşı üretim kapasitesinin ne kadar kritik önemde olduğunu göstermiştir. Türkiye süreci hükümetimizin attığı kararlı ve etkili adımlar sonucunda dünyanın birçok ülkesine göre çok daha başarılı şekilde yönetmiştir. Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz, çaresiz bırakmadık. Güçlü altyapımız ve kuşatıcı sosyal güvenlik sistemimiz sayesinde tüm insanlarımıza birinci sınıf sağlık hizmeti sağladık. Kendi yerli aşımızla salgına karşı etkisi tescillenen tüm aşıları vatandaşlarımıza ücretsiz olarak sunduk."Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KeyVac Aşı Üretim Merkezi'nin açılış töreninin ardından tesisleri gezerek, yetkililerden bilgi aldı. Başkan Erdoğan'a tesislerde üretimi yapılan aşılar hakkında Türk ve yabancı bilim insanları tarafından bilgi aktarılırken aşılar da gösterildi.