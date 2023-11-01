Haberler Gündem Haberleri Hukukçular İsrail vahşetini SABAH’a yorumladı: Savaş suçları dosyası kabarıyor
Giriş Tarihi: 1.11.2023

Hukukçular İsrail vahşetini SABAH’a yorumladı: Savaş suçları dosyası kabarıyor

İsrail vahşileştikçe köşeye sıkışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sonra UCM Başsavcısı da “savaş suçları”na dikkat çekti. SABAH’a konuşan hukukçular, İsrail’in işlediği savaş suçu sayısının her geçen gün arttığını söyledi

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Hukukçular İsrail vahşetini SABAH’a yorumladı: Savaş suçları dosyası kabarıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsrail'e "Savaş suçu işliyorsun" uyarısının ardından Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) benzer bir açıklama gelmesi dikkat çekti. UCM Başsavcısı Karim Khan'ın, Refah Sınır Kapısı'nda, "İnsani yardıma erişimin engellenmesinin savaş suçu teşkil edebileceği" yönündeki uyarıları, İsrail'in yargılanabileceğinin kanıtı oldu. SABAH'ın ulaştığı hukukçular, İsrail'in UCM önünde hesap verecek birçok savaş suçu işlediğine dikkat çektiler.




SOYKIRIM SUÇU
Hukuk ve Fikir Platformu Başkanı Faruk Keleştimur: İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım ve katliamın hiçbir tutar yönü yoktur. Zaten soykırım, savaş suçu bahsinin de ötesinde bir suç olarak karşımıza çıkmaktadır. Soykırımın hiçbir sebebi ve gerekçesi olamaz. Uluslararası Ceza Mahkemesi başta olmak üzere BM İnsan Hakları Konseyi'nin, ulusal mahkemeler ve çeşitli yargı organlarında seslerini yükseltmeleri gerekmektedir.




HUKUK ÇİĞNENİYOR
Avukat Ferhat Çakır: İsrail aleni bir şekilde savaş suçu işliyor. İsrail'in yaptıkları bütün uluslararası hukuku ayaklar altına almaktan ibarettir. Bugün bu duruma karşı vicdanı olan herkes sesini yükseltmektedir. Bir milletin göz göre göre temel gıdadan bile mahrum bırakılması savaş suçundan da öte bir durumdur.




YARGILANMALILAR
İsrail 1948'den bugüne kadar yaptığı eylemlerle Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Tüzüğü'nün 6, 7 ve 8. maddelerini açıkça ihlal etmektedir. Bu doğrultuda bu katliamı yapan Netanyahu ve İsrail hükümeti savaş suçlusu olarak yargılanmalıdır.




HAZIRLIK YAPIYORUZ
Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Avukat Yaşar Baş: Gazze'de yaşanan siyonist vahşetin failleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin statüsünü belirleyen Roma Tüzüğü'nde yer alan suçların tamamını birlikte işlemektedir. Uluslararası insancıl hukukun bu kadar yoğun ihlaline tarihin hiçbir döneminde rastlanmamıştır. İnsanlık dışı bu suçlarla ilgili uluslararası yargılama yetkisi Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ait. Biz Hukukçular Birliği Vakfı olarak, Gazze'de yaşanan siyonist vahşetin sorumluları hakkında işlem yapılması için Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcılığı'na başvurmak üzere hazırlık yapıyoruz.
ARKADAŞINA GÖNDER
Hukukçular İsrail vahşetini SABAH’a yorumladı: Savaş suçları dosyası kabarıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA