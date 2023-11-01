Hukukçular İsrail vahşetini SABAH’a yorumladı: Savaş suçları dosyası kabarıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsrail'e "Savaş suçu işliyorsun" uyarısının ardından Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) benzer bir açıklama gelmesi dikkat çekti. UCM Başsavcısı Karim Khan'ın, Refah Sınır Kapısı'nda, "İnsani yardıma erişimin engellenmesinin savaş suçu teşkil edebileceği" yönündeki uyarıları, İsrail'in yargılanabileceğinin kanıtı oldu. SABAH'ın ulaştığı hukukçular, İsrail'in UCM önünde hesap verecek birçok savaş suçu işlediğine dikkat çektiler.İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımve katliamın hiçbir tutar yönü yoktur. Zaten soykırım,savaş suçu bahsinin de ötesinde bir suç olarakkarşımıza çıkmaktadır.Soykırımın hiçbirsebebi ve gerekçesi olamaz.Uluslararası CezaMahkemesi başta olmaküzere BM İnsan HaklarıKonseyi'nin, ulusalmahkemeler veçeşitli yargı organlarındasesleriniyükseltmelerigerekmektedir.İsrail aleni bir şekilde savaş suçu işliyor. İsrail'in yaptıkları bütün uluslararası hukuku ayaklar altına almaktan ibarettir. Bugün bu duruma karşı vicdanı olan herkes sesini yükseltmektedir. Bir milletin göz göre göre temel gıdadan bile mahrum bırakılması savaş suçundan da öte bir durumdur.İsrail 1948'den bugüne kadar yaptığı eylemlerle Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Tüzüğü'nün 6, 7 ve 8. maddelerini açıkça ihlal etmektedir. Bu doğrultuda bu katliamı yapan Netanyahu ve İsrail hükümeti savaş suçlusu olarak yargılanmalıdır.Gazze'de yaşanan siyonistvahşetin failleri, Uluslararası CezaMahkemesi'nin statüsünü belirleyen RomaTüzüğü'nde yer alan suçların tamamını birlikteişlemektedir. Uluslararası insancıl hukukun bukadar yoğun ihlaline tarihin hiçbir döneminde rastlanmamıştır.İnsanlık dışı bu suçlarla ilgili uluslararasıyargılama yetkisi Uluslararası CezaMahkemesi'ne ait. Biz Hukukçular BirliğiVakfı olarak, Gazze'de yaşanan siyonist vahşetinsorumluları hakkında işlem yapılması içinUluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcılığı'nabaşvurmak üzere hazırlık yapıyoruz.