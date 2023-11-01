Hukukçular İsrail vahşetini SABAH’a yorumladı: Savaş suçları dosyası kabarıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsrail'e "Savaş suçu işliyorsun" uyarısının ardından Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) benzer bir açıklama gelmesi dikkat çekti. UCM Başsavcısı Karim Khan'ın, Refah Sınır Kapısı'nda, "İnsani yardıma erişimin engellenmesinin savaş suçu teşkil edebileceği" yönündeki uyarıları, İsrail'in yargılanabileceğinin kanıtı oldu. SABAH'ın ulaştığı hukukçular, İsrail'in UCM önünde hesap verecek birçok savaş suçu işlediğine dikkat çektiler.
SOYKIRIM SUÇU
Hukuk ve Fikir Platformu Başkanı Faruk Keleştimur:
İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım
ve katliamın hiçbir tutar yönü yoktur. Zaten soykırım,
savaş suçu bahsinin de ötesinde bir suç olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Soykırımın hiçbir
sebebi ve gerekçesi olamaz.
Uluslararası Ceza
Mahkemesi başta olmak
üzere BM İnsan Hakları
Konseyi'nin, ulusal
mahkemeler ve
çeşitli yargı organlarında
seslerini
yükseltmeleri
gerekmektedir.
HUKUK ÇİĞNENİYOR
Avukat Ferhat Çakır:
İsrail aleni bir şekilde savaş suçu işliyor. İsrail'in yaptıkları bütün uluslararası hukuku ayaklar altına almaktan ibarettir. Bugün bu duruma karşı vicdanı olan herkes sesini yükseltmektedir. Bir milletin göz göre göre temel gıdadan bile mahrum bırakılması savaş suçundan da öte bir durumdur.
YARGILANMALILAR
İsrail 1948'den bugüne kadar yaptığı eylemlerle Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Tüzüğü'nün 6, 7 ve 8. maddelerini açıkça ihlal etmektedir. Bu doğrultuda bu katliamı yapan Netanyahu ve İsrail hükümeti savaş suçlusu olarak yargılanmalıdır.
HAZIRLIK YAPIYORUZ
Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Avukat Yaşar Baş:
Gazze'de yaşanan siyonist
vahşetin failleri, Uluslararası Ceza
Mahkemesi'nin statüsünü belirleyen Roma
Tüzüğü'nde yer alan suçların tamamını birlikte
işlemektedir. Uluslararası insancıl hukukun bu
kadar yoğun ihlaline tarihin hiçbir döneminde rastlanmamıştır.
İnsanlık dışı bu suçlarla ilgili uluslararası
yargılama yetkisi Uluslararası Ceza
Mahkemesi'ne ait. Biz Hukukçular Birliği
Vakfı olarak, Gazze'de yaşanan siyonist vahşetin
sorumluları hakkında işlem yapılması için
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcılığı'na
başvurmak üzere hazırlık yapıyoruz.