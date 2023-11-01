Haberler Gündem Haberleri ‘Kimin suyu yok? Gazze, Gazze!’ diye şarkı söyleyip dans ettiler
Giriş Tarihi: 1.11.2023

‘Kimin suyu yok? Gazze, Gazze!’ diye şarkı söyleyip dans ettiler

‘Kimin suyu yok? Gazze, Gazze!’ diye şarkı söyleyip dans ettiler
Siyonist İsrail rejimi askerlerinin onlara destek veren halkla birlikte "Kimin suyu, yiyeceği ve elektriği yok? Gazze..." diye şarkı söyledikleri videoyu Tiktok'a yüklemeleri 'Bu kadarına da pes' dedirtti. Twitter'da da paylaşılan bu görüntülere özellikle Türk kullanıcılar "Lanet olsun insanlığınıza' mesajlarıyla tepki gösterdi.

SICAK ÇATIŞMA TANKLARI DURDURDU
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ordusuyla abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki birçok bölgede çatışmaların devam ettiğini duyurdu. Açıklamada 1 İsrail buldozerinin kullanılmaz hale getirildiği ifade edildi. İsrail ordusu sıcak çatışma nedeniyle meskûn alanlara giremiyor.
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‘Kimin suyu yok? Gazze, Gazze!’ diye şarkı söyleyip dans ettiler
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