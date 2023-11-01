Milletvekili Karaman, TBMM’de gündemi ve Erzincan’ı konuştu

Milletvekili Karaman konuşmasında; "Türk milletinin azmi, bağımsızlık kararı, birlik ve beraberliği sayesinde ve Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ilan edilen aziz Türk milletinin büyük bir destan ve onur kaynağı olan cumhuriyetimizin 100'üncü yılını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hep birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadık. Cumhuriyet Bayramı'nı bir daha kutluyor, şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum.

DÜNYANIN EN BÜYÜK DEV ATATÜRK PORTRESİ YENİLENDİ

Cumhuriyet Bayramı'nda Erzincan'da 3 bin askerle kırk bir yıl önce keşiş dağlarında yapılan dünyanın en büyük dev Atatürk portresi, Başbakanımızın talimatı, Erzincan Valiliğimizin desteğiyle yenilendi ve törenle yeniden açıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

SÜNEBELİ TÜNELİNİN AÇILIŞI YAPILDI

Cumhuriyet Bayramı'nda Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan duble yolun Refahiye-İliç arasındaki Sünebeli Tüneli son Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştırma Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu, Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu ve Erzincanlıların katılımıyla açıldı; emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.