Saldırı için silah taşırken vuruldu

MİT, 2016 yılında Şırnak Beytüşşebap'ta 3 asker ile 2 güvenlik korucusunun şehit olduğu hain saldırının planlayıcısı olan PKK terör örgütünün sözde Metina Lojistik ve Maliye sorumlusu Hüseyin Piran kod adlı Cahit Aktay'ı Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirdi. "Turuncu" kategoride aranan teröristin, Pençe-Kilit Harekât bölgesindeki güvenlik güçlerine karşı eylem hazırlığında olan örgüt üyelerine silah ve mühimmat taşıdığı sırada yanındaki teröristlerle birlikte etkisiz hale getirildiği öğrenildi. PKK/KCK kadrolarına 2008'de katılan Cahit Aktay, 2009 ile 2012 yılları arasında Irak'ın kuzeyinde Kandil bölgesinde bulunduktan sonra 2012 ile 2015 yılları arasında Kato bölgesine geçerek örgütsel faaliyetlere katıldı. 2015 yılında Kato alanında örgütün lojistik sorumlusu olarak görevlendirilen terörist, 2016 yılında sözde Kato Hareketli Birlik komutanı olarak Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde askeri geçişin yapıldığı yere mayın döşeme emrini vererek 3 asker ve 2 korucunun şehit edildiği eylemi planladı.