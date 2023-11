Siyonist İsrail rejimi mülteci kampı ve hastaneleri vurdu

Siyonist İsrail rejiminin Gazze saldırıları 25'inci günde de devam etti. İsrail savaş uçakları önceki gece boyunca Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin çevresini vurdu. Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi, Filistin Kızılayı tarafından yönetilen kentin batısındaki Kudüs Hastanesi, güneydeki Gazze Avrupa Hastanesi ve Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi çevresindeki evler İsrail uçaklarının hedefi oldu.Saldırılarda hasar alan ve bazı birimlerini bu yüzden kapatmak zorunda kalan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi Müdürü Subhi Sukeyk, "Felaket durumdayız, dünyanın müdahale etmesi gerekiyor" dedi. Kızılhaç ise Gazze'deki El Kudüs Hastanesi'nde son saldırıdan sonra durumun kontrolden çıktığını, hastaların büyük panik yaşadığını ve tedavilerin devam ettirilemediğini açıkladı. Şuheda Aksa Hastanesi'nde de yakıt sıkıntısı had safhaya ulaştı. Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliye kampını dün öğleden sonra 6 ton bombayla vuran İsrail 100 sivili daha katletti16 Yıldır Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde görev yapan Norveçli doktor Mads Gilberts, katil İsrail'in "Hamas'ın hastaneyi üs olarak kullandığı" iddiasını reddetti. Gilberts "Başbakan Netanyahu'dan hastanenin altında Filistin direnişi için askeri kontrol ve karargâh merkezi olduğuna dair kanıtları ortaya çıkarmasını istiyorum. Bu iddiaları 2009'dan beri duyuyoruz. Biz 2009 ve 2014'te olmak üzere iki kere hastaneyi terk etme tehdidi aldık. Çünkü burası İsrailler tarafından bombalanacakmış. Ben Şifa Hastanesi'nde 16 yıldır çeşitli aralıklarla çalıştım. Çok yoğun bir dönemdi. Hastanede rahatça dolaşabiliyordum. Fotoğraflar ve videolar çektim. Bombardıman sırasında hastanede uyudum. Hastanenin her yerindeydim. Asla kısıtlanmadım. Kimse çektiğim fotoğrafları ve belgesel için çektiklerimi kontrol etmedi. Eğer hastanede karargâh merkezi olsaydı da orada çalışmazdım" dedi.Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan stajyer doktor Bahaa Almassri (28), İsrail'in bombalı saldırıları nedeniyle internet ve telefon kesintileri sonrası Gazze'de bulunan ve bir okulda kalan ailesiyle 35 saat sonra görüşebildi. Annesinin sesinin çok yorgun ve endişeli geldiğini anlatan Almassri, "Annem çok sayıda şehit olduğunu, 2 gün boyunca bomba seslerinin hiç susmadığını" dedi. Filistin Öğrencileri Derneği Konya Temsilcisi de olan Almassri, "Saldırılarda akrabalarımız, arkadaşlarımız dahil birçok kişiyi şehit verdik" diye konuştu./SABAHİsrailmerkezli Kanal 14 televizyonu internet sitesine, İsrail'in Gazze Şeridi'nde öldürdüğü Filistinlileri gösteren bir sayaç yerleştirdi. İsrail'in işlediği katliamla ilgili verileri ekrana aktaran kanal, öldürülen bebek, kadın ve yaşlıları da terörist olarak gösterdi. Katliam sayacına sosyal medyadan tepki yağdı.İsraılvahşeti tüm şiddetiyle sürüyor. Gazze'den son günlerde katliam görüntülerinin gelmemesinin nedeni internetin kesik olması. Savaşın bu yeni aşaması için Londra'daki King's College'da görev alan savaş uzmanı Andreas Krieg, 'Her şey karanlıkta oluyor. İsrail'in içinde bile gerçekte neler olup bittiğini bilen çok küçük bir grup insan var' yorumunda bulundu. DIŞ HABERLERTürk-Filistin Dostluk Hastanesi'nin bazı üniteleri saldırı sonrası kapatıldı. BM "Koruma altındaki hastanelerin hedef alınması uluslararası insancıl hukukun ihlali anlamına geliyor" dedi.