Skandal sonrası HSK harekete geçti

Devlet büyüklerine ağza alınmayacak hakaretler etti, ardından meslekten ihraç edildi. Yaptığı başvuru sonrası Danıştay'ın "göreve iade" kararı verdiği Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz hakkında HSK harekete geçti. HSK, skandal kararı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na taşıyacak.Twitter'da 2019- 2020 yılları arasında '@ HOHMUSTESARI' 'Sayın Müsteşar' rumuzuyla sahte hesap açıp bakanlar dâhil birçok devlet yetkilisine ve AK Partililere küfür ve hakaretler ettiği için meslekten ihraç edilen Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz'le ilgili yeni süreç başlatıldı. Gündüz hakkında HSK 2. Dairesi "ihraç" kararı vermiş, Gündüz ise kararı Danıştay'a taşımıştı. Son olarak Danıştay 5. Dairesi itrol savcı Gündüz hakkında "mesleğe iade" kararı vermişti. Danıştay kararı sonrasında Hâkimler ve Savcılar Kurulu harekete geçti. HSK Genel Sekreterliği tarafından Danıştay 5. Daire'nin kararına itiraz edileceği öğrenildi.Genel Sekreterlikçe hazırlanacak itiraz dilekçesiyle; Danıştay 5. Dairesi'nin trol savcı hakkında verdiği karar, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na taşınacak. Gündüz'ün görev dönüp dönmeyeceği kurulun vereceği kararla netlik kazanacak. İdari Yargılama Usulü kanununa göre; HSK'nın Danıştay 5. Dairesi'nin verdiği göreve iade kararını 30 gün içinde uygulaması gerektiği öğrenildi./SABAH