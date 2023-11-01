Yargıtay’da 141 gün sonra 11. Ceza Dairesi Başkanı belli oldu

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanı Ali İhsan Öztekin'in 4 yıllık görev süresi 11 Haziran'da sona erdi. Yargıtay 11. Ceza Dairesi, yeni daire başkanını belirlemek üzere Anayasa'nın 154. maddesi uyarınca sandığa gitti. 13 Haziran'da başlayan seçimlerin 64. turunda sonuç alınabildi. Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 11. Ceza Dairesi Başkanı Hanefi Keskin seçildi.

HANEFİ KESKİN KİMDİR?

Keskin, 12 Nisan 1967'de Hatay Dörtyol'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988 yılında mezun olduktan sonra, İskenderun hâkim adayı olarak mesleğe başladı. Keskin; sırasıyla Ünye, Sason, Türkoğlu ve Denizli Hâkimliği görevlerinde bulundu. 19 Ekim 2012 yılında Yargıtay Üyeliğine seçilen Keskin, evli ve 4 çocuk babasıdır.