Yargıtay’dan dönen Hrant Dink davasında mahkeme bozma ilamına uydu

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin çoğu kamu görevlilerinin yargılandığı 62 sanıklı davada Yargıtay incelemesini tamamlanmıştı. Yargıtay, bazı sanıklar yönünden hükmü bozarken, dönemin Trabzon Emniyet İstihbarat Şube Müdürü ve Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç, eski Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay ve dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler hakkındaki "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan verilen beraat kararlarını onamıştı.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Bozmanın ardından İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülen ilk duruşmaya, tutuksuz sanıklar Şükrü Yıldız ve Mehmet Ali Özkılıç gelirken 7'si tutuklu 12 sanık ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Hrant Dink ailesini temsilen avukatlar da katıldı.

YARGITAY BOZMA İLAMINA UYULDU

Duruşmaya katılan Cumhurbaşkanlığı avukatı, duruşmaya katılma talebinde bulundu. Dink ailesi avukatı Bahri Bayram Belen, Yargıtay kararının esasa dair itirazlarını kapsamadığını ve dosyanın esasına bakılmadığını belirterek şu aşamada bir şey demeyeceklerini söyledi. Mahkeme Başkanı, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği hükmün kısmen bozulduğunu belirterek taraflara bozma ilamına uyulmasına katılıp katılmadıkları sordu. Bunun üzerine sanıklar, bozma ilamına uyulmaması talebinde bulundular.

7 SANIĞIN TUTUKLULUĞU DEVAM

Mahkeme heyeti, usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasına hükmetti. Sanıklar Gazi Günay, Hasan Durmuşoğlu, Muharrem Demirkale, Okan Şimşek, Osman Gülbel, Veysel Şahin, Yavuz Karakaya'nın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. sanık Faruk Sarı hakkında çıkarılan yakalama kararının bekletilmesine, bir kısım sanıkların dosyadan ayrılmaları talebi dosya bütünlüğünün bozulmaması ve dosyanın geldiği aşama göz önünde bulundurularak reddedildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Taraflara kovuşturmanın genişletilmesi taleplerini sunmaları çağrısında bulunan mahkeme, celse arasında dilekçeleri değerlendirerek yargılamaya katkı sağlamayacağı düşünülürse dosyanın esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderileceğini karara bağladı. Dosya kapsamında sanıklar "Anayasayı ihlal" suçu yönünden suç isnadı yapıldığını ve bu suç yönünden Cumhurbaşkanlığının zarar görme ihtimali dikkate alınarak katılma talebini kabul etti.