Mansur Yavaş Ankara’yı iflasa sürüklüyor! Borç 10 katına çıktı

AK Parti Ankara Milletvekili Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesinin borcunu açıkladı. Gökçek, AK Parti döneminde ABB'ye bağlı tüm şirketlerin toplam borcunun 195 bin lira olduğunu ancak şuanda ABB'nin sadece SGK borcunun 4.8 milyar liraya ulaştığını kaydetti.
SGK BORCU 5 MİLYARA ULAŞTI
"Ben yalan söylüyorsam, Sayın Mansur Yavaş adliyede de güçlü olduğunuzu, 'bütün yargı benim elimde' diyorsunuz, verin beni mahkemeye. Gidelim orada hakimlerin önünde senin SGK ve vergi borçlarını resmi dairelerden isteyelim" diyen Gökçek, "195 bin TL ile size bir belediye teslim edilmiş, şuanda 5 milyar TL'ye uzanan bir borç. Bu paralar nereye gidiyor, kimlerin cebine gidiyor, hangi vurgunlar gerçekleşiyor" ifadelerine yer verdi.
YAVAŞ 10 KATI BORÇ YAPMIŞ
ABB'ye ait şirketlerin borcunun ise 2 milyar liraya ulaştığını belirten Gökçek, "Ankara Büyükşehir Belediyesi 2.2 milyar lira toplam borçla Mansur Yavaş'a teslim edildi. Bunun 700 milyon lirası Karayalçın döneminden kalma. Şuanda ABB'nin borcu faizler dahil 20 milyar lira. 10 katı borç yapmış" dedi.
4 AYDA YOL YAPTIK 1 YILDA 2 TÜNELİN TADİLATINI YAPAMADI
Gökçek, AK Parti döneminde vatandaşlar paralarının nereye gittiğini kendi gözleriyle görebildiği bir dönem yaşadığına vurgu yaparak, "AK Parti döneminde Esenboğa Havalimanı Yolu 4 ay içerisinde bitti. Bu yolun içerisinde 8 tane yaya üst geçidi var, 8 tane alt-üst geçitler ve köprüler var.
Yol 4 şerit haline getirildi, Türkiye'nin ilk defa ısıtmalı yolu yapıldı oraya. Şimdi orada bir yol tadilatı var. Sadece bir yıldır 2 tane tünelin tadilatı yapılamadı. Bizler paramızın nereye harcandığına bakmamız lazım" ifadelerini kullandı.
BELEDİYE BAŞKANI BECERİKSİZ
Ankara'da trafiğe her yıl 50 bin aracın trafiğe girdiğini, trafiğin aynı düzeyde tutulabilmesi için de ortalama her yıl 325 km yol yapılması gerektiğini belirten Gökçek, "AK Parti döneminde her yıl Ankara'da 830 km yol yapılmış. Yani ihtiyacın neredeyse 3 katı. Mansur Yavaş ise yılda 100 ila 130 km arasında yol yapmış.