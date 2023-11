Mansur Yavaş Ankara’yı iflasa sürüklüyor! Borç 10 katına çıktı

BELEDİYE BAŞKANI BECERİKSİZ

Ankara'da trafiğe her yıl 50 bin aracın trafiğe girdiğini, trafiğin aynı düzeyde tutulabilmesi için de ortalama her yıl 325 km yol yapılması gerektiğini belirten Gökçek, "AK Parti döneminde her yıl Ankara'da 830 km yol yapılmış. Yani ihtiyacın neredeyse 3 katı. Mansur Yavaş ise yılda 100 ila 130 km arasında yol yapmış.