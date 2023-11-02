Mansur Yavaş Ankara’yı iflasa sürüklüyor! Borç 10 katına çıktı





SGK BORCU 5 MİLYARA ULAŞTI

"Ben yalan söylüyorsam, Sayın Mansur Yavaş adliyede de güçlü olduğunuzu, 'bütün yargı benim elimde' diyorsunuz, verin beni mahkemeye. Gidelim orada hakimlerin önünde senin SGK ve vergi borçlarını resmi dairelerden isteyelim" diyen Gökçek, "195 bin TL ile size bir belediye teslim edilmiş, şuanda 5 milyar TL'ye uzanan bir borç. Bu paralar nereye gidiyor, kimlerin cebine gidiyor, hangi vurgunlar gerçekleşiyor" ifadelerine yer verdi.