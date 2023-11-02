Ankara’da Mansur Yavaş’ın tabela aşkı!

MHP ABB Meclis Üyesi Mustafa Ünver, "Verdiği soru önergesine verilen cevaplar ne yazık ki içler acısı. Ben tabelaların maliyetini sordum bana net bir cevap verilmedi. Gerekçesi de bana göre çok mantıklı değil. Ankara'nın birçok ihtiyacı birçok sorunu varken neden böyle bir şey yapılıyor. Tabelaların değiştirilmesi öncelikli bir konu değil. Bu tabelaların yapılması, boyanması, takılması boşa masraf. Durumu kötü olan, eskiyen tabelaları değiştirmek yerine böyle bir iş yapmak tamamen algı oyunudur. 'Biz çalışıyoruz' algısı oluşturmak için yapılmış bir iştir.







Yakılan mazot, harcanan zaman, yapılan işçilik hep maliyet. Ankara'da kanalizasyonlar temizlenmiyor, rögarlar temizlenmiyor, yağmur yağdığında yaşananlar herkesin hafızalarında. Asfalt atılmıyor. Yahu yürüyen merdivenler bile doğru düzgün çalıştırılamıyor. Daha sayamadığımız onca problem çözüm beklerken bu işin ne acelesi var. Tabela değiştirmek hizmet etmek değildir. Lüzumsuz para harcayarak halkı perişan ettiler" şeklinde konuştu.





CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın daha önce mavi üzerine beyaz yazılı cadde ve sokak tabelalarını hiçbir sorun ve problem olmadan sözde açtığı bir yarışma ve daha sonra yaptığı oylama ile kırmızı üzerine beyaz yazı ile tasarlanan tabelalarla değiştirmesine ilişkin MHP ABB Meclis Üyesi Mustafa Ünver tarafından soru önergesi verildi. Ünver verdiği soru önergesinde tabelaların maliyetini ilişkin sorduğu soruya net bir cevap alamadı. Soru önergesine verilen kaçamak cevaplara ilişkin Ünver'den tepki geldi.





Ankara'da hali hazırda çözülmeyi bekleyen onlarca sorun yer alırken CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, cadde ve sokakların tabelalarını değiştirerek halka hizmet ediyorum algısı oluşturmaya çalışıyor. Yavaş'ın lüzumsuz yere değiştirdiği cadde ve sokak tabelalarına ilişkin ABB'ye soru önergesi veren MHP ABB Meclis Üyesi Mustafa Ünver, soru önergesine verilen kaçamak cevaplara tepki gösterdi.

"DAHA ÖNEMLİ SORUNLARI DURURKEN TABELA DEĞİŞTİRMEK MANTIKLI DEĞİL



MHP ABB Meclis Üyesi Mustafa Ünver, "Ankara'nın cadde ve sokaklarını belirten tabelalar bilindiği üzere geçmiş dönemde mavi üzerine beyaz tasarımla kullanılıyordu. Ancak Mansur Yavaş ve ekibi göreve gelir gelmez bu tabelaları sözde açtıkları bir yarışma ve ardından yaptıkları halk oylaması ile kırmızı üzerine beyaz yazı ile değiştirmeye başladı. Bu konu ile alakalı olarak ABB'de bir soru önergesi verdim. Verdiği soru önergesine verilen cevaplar ne yazık ki içler acısı. Ben tabelaların maliyetini sordum bana net bir cevap verilmedi. Gerekçesi de bana göre çok mantıklı değil. Ankara'nın birçok ihtiyacı birçok sorunu varken neden böyle bir şey yapılıyor. Tabelaların değiştirilmesi öncelikli bir konu değil. Bu tabelaların yapılması, boyanması, takılması boşa masraf." dedi.

"4 BUÇUK YILDA SADEE TABELA DEĞİŞTİRDİ"



Cadde ve sokak tabelaları dışında bina kapı numaralarının da değiştirileceğini vurgulayan Ünver, "Yetim hakkı yenmeyeceğinden dem vuran Yavaş, hiç yoktan yere bu iş için kaç para harcadı. Durumu kötü olan, eskiyen tabelaları değiştirmek yerine böyle bir iş yapmak tamamen algı oyunudur. 'Biz çalışıyoruz' algısı oluşturmak için yapılmış bir iştir. Yakılan mazot, harcanan zaman, yapılan işçilik hep maliyet. Ankara'da kanalizasyonlar temizlenmiyor, rögarlar temizlenmiyor, yağmur yağdığında yaşananlar herkesin hafızalarında. Asfalt atılmıyor. Yahu yürüyen merdivenler bile doğru düzgün çalıştırılamıyor. Daha sayamadığımız onca problem çözüm beklerken bu işin ne acelesi var. Tabela değiştirmek hizmet etmek değildir. Lüzumsuz para harcayarak halkı perişan ettiler. Ben tek başına ABB'ye 150'den fazla soru önergesi verdim. Hiç birine ne düğün cevap verildi ne de sorunlar çözüldü. 'Para yok' diye ortalığı ayağa kaldırıp böyle işlerle oyalanmak doğru değil. Bugün Sincan'ı otobana bağlayan, Sincan'ı Eskişehir Yoluna bağlayan, Organize Sanayi Bölgesine bağlayan yolların asfaltlanmasını talep ettik. Bunca zamandır hiçbir adım atılmadı. 4 buçuk yılda sadece bir tabela değiştirdi." ifadelerini kullandı.