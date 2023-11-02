Bakan Fidan’dan AB’ye: Filistin gösterilerinin engellenmesi çifte standart

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, "AB, küresel oyuncu olmak istiyorsa genişlemeyi jeostratejik bir mesele olarak algılamalı" dedi. Fidan, 'AB Genişlemesi ve Reformu' başlığı altında bakanlar düzeyinde yapılan toplantının kapalı oturumunda Gazze'deki insanlık dramına da değinerek, "Bazı AB ülkelerinde Filistinlilerle dayanışma gösterilerinin engellenmesi çifte standarttır" ifadesini kullandı.